Mediante el programa de televisión 'Confrontados', de Canal 9, se filtraron escandalosas escuchas telefónicas entre el doctor Rubén Mühlberger y su secretaria. Sí, este es el mismo profesional investigado por asegurar que tenía "la cura para el coronavirus".

Estos audios datan del año 2015 y en los mismos se puede oír al profesional denigrando a la diva, quien por ese entonces había quedado presa en Paraguay. También, por esas fechas ambos estaban distanciados y no habían recompuesto su relación.

“A Moria mañana o pasado se le complica en Paraguay. Toda la maldad. ¿Viste la maldad cómo cae? Moria va a ir esposada, a Moria la van a venir a buscar con esposas. Todo vuelve”, manifestó Mühlberger, sobre la causa que envolvió a Casán.

Claro, esto no fue todo. Sus palabras fueron subiendo de tono a medida que la conversación avanzaba. “Ya que puso eso, el ort… se lo va a tener que meter en las manos, cuando no pueda ella ni rascarse el ort… ¿Me entendés, no? Porque para rascártelo con grilletes no podés”, sentenció.

Por otra parte, Mülhberger manifestaba que la "justicia divina" sería a la que Moria no podría escaparle. “Tiene que ir a juicio a Paraguay y hasta que se haga el juicio tiene que estar presa”, aseguró. Años después, la situación de ambos se invertiría por completo. Y por cuestiones diferentes.