Fabián Gianola y otra fuerte denuncia por acoso: "Me hace muy mal hablarlo"

Fabián Gianola sigue sumando denuncias fuertes por acoso por parte de algunas excompañeras, a las que ahora se agregó Andrea Ghidone.

Las fuertes denuncias contra Fabián Gianola por acoso sexual por parte de varias excompañeras no paran. Ahora, la que se sumó fue Andrea Ghidone, que aportó su crudo testimonio al respecto durante la entrevista con A la Tarde, el programa de televisión que conduce Karina Mazzocco por América.

La vedette, modelo, bailarina y actriz de 43 años se sinceró acerca de las actitudes que solía tener el actor de 58 en la intimidad con el resto del elenco. La uruguaya compartió con él la obra de teatro Sé infiel y no mires con quién en enero de 2014 en Mar del Plata, entre otros trabajos.

Fabián Gianola, ahora hundido por Andrea Ghidone: "Me hace muy mal hablarlo"

La charrúa fue consultada en A la tarde acerca de su excompañero y afirmó algo parecido a lo que ya revelaron Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez: “Yo, en su momento, no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación”, arrancó.

“Era algo con lo que teníamos que convivir yo y todas las mujeres del elenco. En su momento lo hablé, y me hace muy mal hablarlo", reconoció la ex ShowMatch (El Trece). Y explicó que en aquella época lo tuvieron que "soportar" porque él "era la cabeza de la compañía”.

Más allá de que Andrea Ghidone no quiso especificar qué le tocó vivir a ella, se solidarizó con las demás. Hasta pareció arrepentida por salir a hablar recién ahora: "Me da la sensación de que debería haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy, de verdad, eso no lo puedo cambiar”.

Por último, pidió que “si hay algo para aportar, que sea desde el lado de la Justicia, primero que nada. Y, una vez que se defina, ahí sí hablar". A pesar de todo lo ocurrido, concluyó con un mensaje de esperanza porque, según su visión, "las cosas están cambiando, pero no es fácil”.

Andrea Ghidone y Fabián Gianola, en la obra de teatro "Sé infiel y no mires con quién" (2014).

Fabián Gianola habló tras las denuncias en su contra por abuso y acoso

Después de los testimonios públicos de Fernanda Meneses y de Viviana Aguirre, quienes presentaron en la Justicia sus acusaciones contra él, el artista se defendió. Además de haber revelado que no prestará declaraciones en la causa por la recomendación de su abogado, aseguró: "La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció". Al mismo tiempo, puntualizó que ellos cuentan con "los audios de las amenazas, que comprueban el intento de extorsión".

"La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor, salvo uno que era su pareja", amplió el acusado. Y, para defenderse aún más, dijo que "es la primera vez en la historia policial argentina" que las familias de las dos denunciantes se comunicaron con él para expresarle "su apoyo" y darle "pruebas".

"Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca... Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas, pruebas que vamos a usar y que son determinantes", completó.