Griselda Siciliani contó el escandaloso motivo por el que se separó de Suar

Griselda Siciliani visitó Los Mammones y, tras cinco años, se refirió a las razones reales por las que se separaron con Adrián Suar.

Si bien se separaron hace ya más de cinco años, la ruptura formal entre Adrián Suar y Griselda Siciliani siempre tuvo cierto misterio porque ninguno quiso brindar demasiados detalles al respecto públicamente. El final de una de las relaciones más reconocida de la farándula argentina sigue siendo uno de los temas principales en la televisión en la actualidad.

Por eso, invitada a Los Mammones (América TV), la actriz de 43 años se sinceró en el programa conducido por Jey Mammón y habló de todo. Aunque el intenso capítulo de su vida con "El Chueco" ocupó buena parte de la divertida entrevista en el estudio del canal, ella se abrió y no tuvo problemas en opinar acerca de otras situaciones también.

Adrián Suar y Griselda Siciliani: por qué se separaron

Acerca de la ruptura con el productor estrella de El Trece, la artista se sinceró en Los Mammones e indicó que "uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino". Y reconoció que la hija de 9 años que llevan en común hace que tengan que dialogar de la mejor forma posible: "Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita (Kirzner). Es fuerte tener un hijo".

Más allá de todos los inconvenientes, la ex Patito Feo (El Trece) trató de desdramatizar la cuestión: "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo estoy muy cancheramente porque me tocó una buena persona", aunque también aclaró que "hay gente que de golpe se vuelve desconocida".

A pesar del testimonio de la protagonista, en las últimas horas se conoció que hubo una "guerra de egos" entre Siciliani y Suar que terminó de quebrar un vínculo que igualmente ya estaba desgastado desde antes. En 2016, ella fue la figura excluyente de Educando a Nina (Telefe), que arrasó en el rating con la telenovela de su entonces pareja Los ricos no piden permiso (El Trece).

A partir de ese entonces, se dieron una serie de situaciones incómodas entre ellos y también hubo rumores de infidelidad por ambos lados, aunque ello nunca se comprobó. Lo cierto es que la relación entre ellos se volvió insostenible y optaron por culminar con el vínculo.

Cómo se conocieron Adrián Suar y Griselda Siciliani

Todo empezó en 2005, cuando ella fue convocada para formar parte de Sin Código, una ficción producida y protagonizada por el chueco en la pantalla de El Trece, aunque la relación se formalizó recién en 2008 y se extendió hasta 2016. Consultada sobre el instante en el que vio al "Chueco" por primera vez, ella hizo reír a todos en el piso de Los Mammones.

Griselda contó que una vez fue a ver al elenco de Clave de Sol en 1987 con la intención de conocer a Pablo Rago, a quien admiraba en esa época y que interpretaba a "Lucho" en la ficción. Pese a que allí también estaba Suar, que trabajaba en Pelito, nadie reparaba en él en ese momento, por lo que el encuentro inicial entre ambos fue fortuito.

Adrián Suar y Griselda Siciliani, una de las exparejas más famosas de Argentina.

Al respecto, Siciliani admitió que "era muy difícil acceder a ´Lucho´, siempre estaba rodeado de gente". Y siguió: "Yo tenía nueve años, la edad de mi hija, y no podía llegar a él. Pero había otros, entre ellos uno que era Suar. Y bueno, le fuimos a pedir un autógrafo a él, que estaba más o menos vacío... Pero no sabía quién era".

"Pero bueno, tampoco a mí me importó mucho porque el tema era Pablo....Igual lo vi a ´Lucho´ de cerca, no me pude acercar pero lo vi", continuó ella. Y cuando Jey Mammón quiso saber qué había hecho con el autógrafo al que Suar sí había accedido, reconoció entre risas: "Lo tiré, creo. Era un papeluchito".

Y dijo que después le preguntó por qué firmaba con una línea. “Un día me acordé y le dije ‘¡yo a vos te conozco!’. Le conté y él me dijo que sí, que era muy probable porque él firmaba así”, señaló. A partir de entonces, varios años más tarde, se vieron en algunos eventos y comenzaron a salir.