Nuevo testimonio que complica a Fabián Gianola: "Ella quedó destrozada"

La situación judicial del actor cada día es más difícil, tras nuevos testigos y denunciantes.

Fabián Gianola cada vez está más complicado en su causa por abuso sexual y violación, ya que se sumaron denunciantes y testigos. Uno de ellos es Agustín Villavicencio, quien asegura haber visto el momento en que el actor abusó de Viviana Aguirre en Radio Colonia, ciclo del que formaba parte.

"Yo vi siempre cómo él trataba de darle un beso cuando la saludaba, y le terminaba dando un beso en la oreja, en el cuello. También la trataba de toquetear. Y es como que era algo natural de él. Era algo habitual", comenzó su descargo Villavicencio, en diálogo con Intratables, y dejó en claro que todo lo que contó la locutora habría ocurrido.

"En la Justicia conté todo lo que vi: desde los primeros abusos, un hostigamiento constante, se fijaba qué ropa tenía puesta, siempre estaba pendiente. La miraba con una forma muy babosa. Fue un cargoseo que se fue agrandando y le terminó tocando la cola. El momento en que le metió la mano de la cola, con esa fuerza, yo no lo podía creer. Yo estaba sacando las fotos para redes sociales y estaba enfocando a la conductora, que estaba leyendo una noticia", continuó el comunicador y agregó: "Yo estaba entre Fabián y el operador y cuando veo un reflejo giro la cabeza y veo que le mete la mano con mucha fuerza. Ella quedó destrozada, después del momento. Él me miró como sino hubiese pasado nada y siguió hablando en el programa".

La palabra de Viviana Aguirre sobre su experiencia con Fabián Gianola

Viviana Aguirre estuvo como invitada en Intrusos y se expresó sobre su denuncia a su ex compañero de trabajo: "Todo el tiempo quería el contacto físico, un día hasta me dio un beso en la boca, me tocó mis partes íntimas... Ahora hay un nuevo caso de una vecina de él".

"Al principio era más verbal. Después, el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal en ese momento. Estaba encima todo el tiempo, si vos tenés una compañera de trabajo no le tocás las partes íntimas", continuó Aguirre y cerró: "Empezó a crecer cada día más hasta que un día lo hablé con él y me dijo que me tenía que acostumbrar, que él era así, que era su forma de ser. Lo peor que hizo fue tocarme las piernas, ahí fue cuando me fui de la radio... Me decía ´hoy trajiste piernas´, me tenía que ir fijando cómo me iba vestida".