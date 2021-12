Qué hará Claribel Medina tras la cancelación de la obra con Fabián Gianola

Te contamos qué hará Claribel Medina en la temporada de verano, tras la cancelación de Relaciones peligrosas, la obra que iba a protagonizar con Fabián Gianola.

Fabián Gianola iba a protagonizar Relaciones peligrosas este verano junto a Claribel Medina, pero por las denuncias de abuso sexual en su contra, el productor Damián Sequeira decidió bajar la obra, según contó la misma actriz. En diálogo con La Nación, el mismo productor reveló cuál será el futuro de Claribel Medina, que con la cancelación de Relaciones peligrosas se había quedado sin trabajo para el verano.

En los últimos días, las denuncias y relatos contra Fabián Gianola se fueron acumulando. Fueron varias las personalidades de la televisión y el espectáculo que se sumaron a las acusaciones contra el actor. Además de lo que implica en cuestiones legales, Gianola también enfrenta problemas laborales, ya que en la noche del lunes se confirmó la cancelación de Relaciones peligrosas, la obra que iba a estrenar en enero en Villa Carlos Paz.

"A raíz de lo sucedido con Fabián tuve una charla con él. La intención era parar el proyecto definitivamente o parar y buscar un reemplazo para Fabián", contó Damián Sequeira en diálogo con Radio Rivadavia. El productor también explicó que es muy difícil conseguir nuevos actores a mediados de diciembre ya que todos ya tienen sus "compromisos de verano". Con la cancelación ya confirmada, Sequeira reveló qué sucederá con Claribel Medina, coprotagonista de Relaciones peligrosas, que se había quedado sin trabajo.

Según le contó Sequeira a La Nación, Medina puede respirar tranquila: será reubicada en otra obra que él produce. Se trata de Nunca es tarde, donde compartirá elenco con Arnaldo André y Jazmín Laport, hija actriz de Osvaldo. La obra se estrenará el próximo 1º de enero en Villa Carlos Paz, se podrá ver los sábados y domingos en el Teatro del Sol 3 y también hará gira por la provincia el resto de la semana.

Fabián Gianola habló tras las denuncias en su contra por abuso y acoso

Después de los testimonios públicos de Fernanda Meneses y de Viviana Aguirre, quienes presentaron en la Justicia seis acusaciones contra él, el artista se defendió. Además de haber revelado que no prestará declaraciones en la causa por la recomendación de su abogado, aseguró: "La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció". Asimismo, precisó: "Tenemos los audios de las amenazas, tenemos audios que comprueban el intento de extorsión".

"La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja", sostuvo. Para defenderse aún más, señaló finalmente: "Por otro lado, quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca... Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas, pruebas que vamos a usar y que son determinantes".