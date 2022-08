Fabián Cubero y una decisión que reaviva la guerra con Nicole Neumann

La guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann tiene un nuevo capítulo. Qué pasó.

Fabián Cubero tomó una escandalosa decisión en torno a su vínculo con Nicole Neumann, su expareja, que puede derivar en una guerra legal próximamente. El exfutbolista ya venía acumulando tensiones sobre este tema, por lo que se suma un nuevo capítulo a la pelea que data de un largo tiempo.

Es sabido que la relación amorosa entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no finalizó en buenos términos. Últimamente las cosas venían muy tranquilas, pero el deportista pateó el tablero y se presentó en migraciones para llevar adelante una decisión que tiene que ver con las hijas que tienen en común.

Cubero revocó el permiso para que puedan viajar y reavivó la batalla mediática para con la jurado de Los 8 Escalones. "Esta decisión ni siquiera fue consultada con su abogado, César Carozza. Cubero decidió revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas del país", detalló Maite Peñoñori a través de Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV.

La sorpresiva acción del exjugador de Vélez Sarsfield en torno a sus hijas Allegra, Indina y Sienna puede llegar a tener consecuencias en el marco de lo legal si Nicole Neumann responde a través de su abogado. "Se presentó en migraciones para revocarlo. Esto ya había pasado en otras ocasiones. No sé si pasó algo ni si había planeado un viaje. Ella sí va a viajar a Europa, no sé si con las chicas", añadió la panelista.

Semanas atrás, la actual pareja de Cubero, Mica Viciconte, había tenido un duro cruce con Neumann a través de redes sociales cuestionándole el rol de madre, situación que escandalizó aún más la relación entre todos ellos. Esto se debió a raíz del resbalón de su hija menor en la nieve y en un lugar de riesgo, ya que se lo tomó con humor y enfureció a la ex Combate.

"Es obvio que es un gesto para molestar. Se lo consulté al abogado de Fabián y ni estaba de acuerdo", sostuvo Peñoñori al respecto del accionar. La relación es tan tensa que se tienen bloqueados por todos lados, y según Guido Zaffora, "hablan por los abogados, hubo un momento que intentaron generar una buena relación pero no iba para ningún lado".

Letal frase de Nicole Neumann tras su pelea con Mica Viciconte

Nicole Neumann compartió un profundo posteo en su cuenta de Instagram que muchos relacionaron con su distante relación con Mica Viciconte, la actual pareja de su exesposo. La modelo que comenzó su carrera en los 90 lanzó una fuerte indirecta sobre el matrimonio.

"Un niño que vive en medio de un matrimonio infeliz, la única cosa que aprende es a vivir en la tristeza. Nunca sabrá lo que es amarse o quererse", reza una publicación de Instagram de la cuenta psicovivir que la actual novia de Manuel Urcera reposteó en una de sus historias.

El reciente cruce entre Viciconte y Neumann por un video que la celebridad de televisión publicó en sus redes, donde su hija casi se cae de una montaña en la nieve. "Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente", escribió la actual novia de Fabián Cubero en una de sus historias y, aunque no nombró a Nicole, todos relacionaron esas declaraciones con el video de la modelo.

Esos dichos de Viciconte fueron criticados por figuras de la TV como Marcela Tauro y Carmen Barbieri, quienes defendieron a Nicole como madre y aseguraron que se ocupa mucho de sus hijas. "Nicole es buena madre. Ella vive cuidando a las chicas. ¡Las vive cuidando! Nicole debe estar que arde. Yo si fuera Nicole, estaría enojadísima", soltó la capocómica. Y la periodista opinó: "Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país".