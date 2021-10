Explosivo chat de Mauro Icardi a La China Suárez sobre Wanda Nara: "No la quiero"

¡Se pudrió todo! Se conocieron las conversaciones y chats en los que Mauro Icardi habló con La China Suárez sobre su relación con Wanda Nara.

La crisis de Mauro Icardi y Wanda Nara no parece tener un final. Luego de varios días de problemas, se conocieron los chats y conversaciones que el futbolista de PSG tuvo con María Eugenia "La China" Suárez. Los mismos fueron filtrados por las panelistas de LAM (Los Ángeles de la Mañana), donde Yanina Latorre expuso qué fue lo que se habló.

Durante el programa que tuvo lugar este lunes, y que fue emitido por El Trece, Latorre reveló las charlas que Icardi tuvo con "La China" Suárez. Curiosamente, el delantero de París Saint-Germain le blanqueó a la modelo que no tenía intenciones de seguir con su esposa: "Me quiero separar de Wanda y ella no se hace cargo, no la quiero mas como pareja". Esto mismo fue lo que la actriz le comentó a la gente de su confianza.

Incluso, y como si fuera poco, Mauro Icardi compartió con "La China" que a Wanda Nara ni siquiera le tiene cariño: "La dejé de querer, la veo como hermana o como madre". Lo increíble de toda esta situación es que, desde que la mediática encontró las conversaciones y se desató el escándalo, no dejó de subir fotos junto a ella en Instagram y de pedirle perdón por lo sucedido.

Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, envueltos en un escándalo.

¿Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaron?

Por el momento, Wanda Nara sigue en París al igual que el jugador de PSG. De acuerdo a lo que comunicó Yanina Latorre, panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana), la pareja no se reconcilió, aunque la modelo y representante se encuentra en la casa, donde duermen en ambientes separados.

Mientras tanto, "La China" Suárez continúa en Madrid para las grabaciones de una serie en la que será parte, aunque dentro de algunos días viajará precisamente a la capital de Francia por trabajo. Si bien se especuló con un posible encuentro entre la artista y el deportista, la explosión del escándalo luego de los supuestos chats calientes entre ellos habría hecho que todo se enfriara.

Wanda Nara se burló de La China Suárez

Durante la jornada del pasado domingo 24 de octubre, "La China" Suárez publicó dos fotos de ella misma en la puerta de un negocio de venta de artículos tecnológicos degustando algo en Madrid (España), junto con la siguiente frase: "La única forma de comer helado". Entonces, Wanda Nara subió una postal de ella en París con tres baguettes de pan y las palabras: "Mi domingo. ¿Y ustedes?". Inmediatamente después, muchos de sus seguidores interpretaron que había sido "un palito" para la actriz y para el propio Icardi.