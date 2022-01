Eva de Dominici sorprendió con una cruda reflexión: "Toqué fondo"

Eva de Dominici se sinceró sobre cómo vivió la gestación, el parto y los primeros meses tras haber tenido a Cairo, su hijo.

Eva de Dominici sorprendió con una serie de crudas definiciones y reflexiones tras haber parido a Cairo, el hijo de 15 meses que tuvo con Eduardo Cruz, hermano de la reconocida actriz Penélope Cruz. "Toqué fondo. Todo era una crisis", reconoció la artista argentina en un extenso diálogo con el portal Teleshow. Ya a la distancia, De Dominici se muestra muy feliz con su presente como mamá full time después de un embarazo y unos primeros meses algo difíciles.

En el 2019, Eva de Dominici dio a luz a su hijo Cairo en Los Ángeles, donde se asentó con Eduardo Cruz, su pareja. El hecho de estar lejos de su país y su familia, hicieron que la actriz no viviera una linda experiencia durante el embarazo. "Ni la gestación ni el parto fueron tránsitos románticos", reconoció De Dominici. En ese sentido, la actriz afirmó que la maternidad la "conectó con la vida, pero también con la muerte" y con la "idea de finitud".

"Hoy confirmo que me gusta más este presente con Cairo que los primeros meses juntos", sumó De Dominici tras asegurar que sintió miedo, angustia y soledad. Recién logró superar esos sentimientos cuando dio a luz: "Pude conectar con mi pichón cuando nació. Lo miraba y me emocionaba pensando: 'Listo, te solté, ya estás en la vida'. Pero a la vez tuve una sensación de orfandad, de soledad total". De todos modos, la actriz reconoció que "seguía con la cabeza en otra dimensión".

"Toqué fondo. Todo era una crisis. Todo me angustiaba. Un día pensé: ‘¿Esta será mi vida de aquí en más?’", sumó la ex Patito Feo. Pero pudo reinventarse en su rol como madre y disfrutarlo, y ahora lo toma como una ocupación a tiempo completo. "Bajé mis exigencias conmigo misma, me permití el ocio, algo que jamás había logrado, y entendí que debía parar", reconoció De Dominici.

El curioso accidente que tuvo Eva de Dominici

Creer o reventar, Eva de Dominici reveló que sufrió un terrible accidente durante la escena de un rodaje. "Por un accidente en un rodaje tuvieron que cortarme todas las pestañas del ojo izquierdo", reveló la actriz, a través de una publicación que hizo en sus redes sociales. "Ayer Maia Acosta hizo un trabajo magnífico con pestañas permanentes y me salvó", agregó la actriz en su publicación, que acompañó con una imagen de su rostro sin evidencias del terrible accidente que sufrió y por el que debió ser asistida casi de urgencia.