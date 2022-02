Enigmático mensaje de la hermana de Juana Viale: "No soy una acomodada"

La hijastra de Marcela Tinayre se explayó sobre cómo es pertenecer a una familia como los Viale y reveló los pros y los contra.

Manuela Viale se expresó sobre los privilegios que ha tenido por pertenecer a una familia del medio artístico para lograr que su camino en la actuación y la conducción resultara exitoso. En su descargo, la medio hermana de Ignacio y Juana Viale se sinceró y dejó en claro que optó por el camino tradicional y no por uitilizar las influencias familiares.

"La gente piensa que soy acomodada. Pero no fue así. Fuimos muchas las actrices y los actores que nos presentamos para hacer el casting", comenzó su descargo la actriz, en alusión a la conducción del ciclo Fans En Vivo junto con Lizardo Ponce. "No pensé que iba a quedar, pero fui con la intención de salir de mi zona de comodidad", soltó sobre el cambio de rumbo que esta apuesta significa en su carrera.

En diálogo con Clarín, Manuela reveló si en algún momento el hecho de pertenecer a una familia de tanto poder en los medios le causó problemas y contó: "Uno se acostumbra. Nací con eso y fui aprendiendo. Nunca mi familia ni mi apellido fueron un peso para mí. Al contrario, aprendí a vivir con eso".

Manuela Viale comenzó su carrera como modelo.

Manuela Viale sobre las criticas de la gente

La actriz también se expresó sobre la mirada de los demás y cuánto le duele cuando se habla mal de ella. El hecho de pertenecer a la familia Viale es un arma de doble filo en su carrera, ya que por ese mismo motivo también ha recibido críticas. "A nadie le gusta que lo critiquen. La gente no entiende que somos seres humanos normales y que todo eso lo absorbemos", comenzó Viale su descargo sobre el preconcepto de algunas personas basado en que las celebridades están en otro nivel del resto de los humanos.

"Obvio que uno trabaja para que no te afecte a nivel laboral, porque también somos humanos y tenemos una vida, problemas e inseguridades. Pero entendí que siempre la gente va a criticar por criticar", continuó la celebridad, sobre cómo ha aprendido a lidiar y naturalizar los comentarios detractores que recibe por su masiva exposición en redes y medios tradicionales de comunicación. "En mi caso, intento transformar esa energía en otra cosa. Claro está que fue un proceso, porque de chica me afectaba y lloraba un montón. Al punto de querer dejarlo todo y llegar a pensar que no estaba para esto", concluyó Manuela.