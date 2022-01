El verdadero motivo de separación entre Lizy Tagliani y su novio: "Solo quería que me fuesen fiel"

Luego de confirmar su separación, el mediático hizo una polémica denuncia que levantó fuertes sospechas entre los seguidores de la actriz.

El último fin de semana de enero llegó un tanto turbulento para la farándula nacional, ya que luego dos años en pareja y tras comprometerse al aire en Por El Mundo, Lizy Tagliani y Leo Alturria confirmaron su separación. Sin embargo, pese a que todo indicaba que habían finalizado en buenos términos, el mediático decidió hacer una fuerte acusación en sus redes sociales.

El día en que la pareja sacó a la luz que "hacía dos meses que no eran pareja", no hicieron más que dedicarse tiernas palabras de amor y agradecimiento entre ellos, dejando el claro que su relación continuaba, pero como una amistad. Unos días más tarde, Alturria fue quien habló y confesó que él había sido quien decidió separarse y recientemente contó el motivo que lo habría llevado a tomar la drástica decisión.

Todo comenzó cuando una seguidora comentó una reciente fotografía que el mediático había publicado en sus redes sociales diciéndole que "si le gustaban las estilistas, ella estaba disponible". "No tengo la plata de Lizy, pero si el humor", aseguró la pretendiente con mucha gracia. Así es como Alturria tomó este comentario como un puntapié para lanzar su acusación hacia la conductora de Telefe: "No necesito la plata, ni fama, sólo quería que me fuesen fiel, nada más".

Con este comentario, Leo dio a entender que Tagliani había cometido cierta infidelidad hacia él, por lo que decidió terminar con la relación. Por supuesto que esta polémica rápidamente llegó a las redes sociales y Lizy no tardó en contestar al drama con su clásico humor: "El Lizy Gate".

Las palabras de Lizy Tagliani: el amor que se transforma

A través de un extenso posteo de Instagram acompañado de una foto junto a su ex pareja, Lizy Tagliani aseguró que, pese a "nunca saber cuándo era el momento indicado para contarlo", quería revelar que hacía dos meses que ya no estaba en pareja con Leo Alturria.

"Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma", aseguró contundente la conductora de El Precio Justo en su posteo.