El triste anuncio de Carol Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich

Carol Rey, la hermana de Sonsoles y la ahijada de Sandra Mihanovich, dio un triste anuncio que conmovió a las redes sociales.

A pocas semanas del triste anuncio de Sonsoles Rey (deberá recibir un nuevo transplante de riñón, ya que el que le fue donado está empezando a fallar), su hermana Carol Rey, también ahijada de la cantante Sandra Mihanovich, dio una lamentable noticia en sus redes sociales.

"Holaaaa amigos! Quería compartirles a los q aún no saben…..que a los 22 años, me enteré que tenia un síndrome nefrotico. Un problema renal. Cuando me enteré a los 22 me dijeron q no iba a poder tener hijos ni hacer deportes.. Y que a los 40 años seguro iría a diálisis y transplante. Cosa q no quise nunca más pensar y cancele! Fueron 10 años más de vida sana", comenzó a decir Carol en su extensa publicación de Instagram. Y agregó: "Igualmente pude tener mi amado hijo @delfinpochat_ con 4 meses de reposo, pero ahí está sanito y feliz. Y practique yoga y surfee toda mi vida, dándole el poder siempre a mi salud y creando una vida linda cada día. Un día a la vez Un camino q fui procesando y atravesando con la filosofía del yoga q tanto me sostuvo. y la pintura q me permite disfrutar de tanta belleza de la vida…".

Tras el emotivo arranque, Carol reveló que -igual que su hermana Sonsoles- también deberá someterse a una operación: "Bueno, luego de varios días de estar ahora en Buenos Aires…con muchas evaluaciones, me estoy preparando para un transplante renal yo también …mamá me dona el riñón. @maritanovaro. Así q hoy me pusieron el catéter en el cuello y mañana empiezo algunas sesiones de diálisis hasta el transplante. Son días q estuve muy para adentro, digiriendo la impactante noticia, durmiendo mucho….y ya falta poquito".

"Quería agradecer a todos los q me están acompañando escribiendo por mi hermana @sonsoles2 y por mi. Todavía nos cuesta creer estar viviendo esto juntas y al mismo tiempo…..pero ahí vamos. Gracias a @sanmihanovich y @maritanovaro q hace un mes estoy viviendo en su casa y estoy súper cuidada y contenida", finalizó Carol. Por último, la ahijada de la cantante Sandra Mihanovich anunció que la operación es el 12 de julio.