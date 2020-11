Todxs quieren a Sbaraglia: revelaron un supuesto triangulo amoroso entre el actor y dos periodistas.

Luego de su separación de la artista plástica Guadalupe Marín, con quien estuvo en pareja durante 16 años y tiene una hija en común, Leonardo Sbaraglia no volvió a mostrarse públicamente con otra mujer. Sin embargo, en los tres años que lleva de soltería, el actor ha hecho de las suyas y según reveló Rodrigo Lussich quedó en medio de un escándalo amoroso con dos jóvenes periodistas.

Se trata de Nazarena Di Serio y de Jimena Grandinetti, dos figuras de eltrece y TN que comparten las mañana en "Arriba argentinos". "En un determinado momento Sbaraglia tuvo un romance con ambas. Insisto, no hablamos de noviazgo, hablamos de un touch and go. Como las dos trabajan en el mismo canal algo hizo que se enterasen. Él jamás admitirá nada", contó el periodista en "El show de los escandalones" y aseguró que cada vez que las chicas se cruzan tanto en al aire como en los pasillos del canal "se miran con recelo".

Mientras Nazarena Di Serio se encarga de presentar el clima en el canal, Jimena Grandinetti fue una de las integrantes del magazine "Mujeres", que tuvo un final estrepitoso y fue cancelado por la propia señal. Por el momento, Sbaraglia no dio ninguna declaración a la prensa o habló sobre los supuestos rumores en sus redes sociales.

Actualmente, Sbaraglia forma parte de la experiencia sonora "Audioguía para que vuelvas" junto a Dolores Fonzi, Jorge Marrale, Cecilia Roth y Camila Sosa Villada. A través de audios de Whatsapp, cada intérprete cuenta una historia. Pasaste unos días en la playa. Conociste una familia. Viviste con ellxs. Te fuiste. Dejaste una remera, un collarcito de perlas y el deseo esparcido por todos los cuartos de la casa. Ahora, en tu celular, empiezan a llover audios de whatsapp como cartas de amor desesperadas: una familia entera te pide que vuelvas, reza la sinopsis de este espectáculo cuyas entradas pueden adquirirse en Alternativa Teatral.