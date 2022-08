El supuesto amante de Wanda Nara rompió el silencio y contó intimidades

El supuesto amante de Wanda Nara contó intimidades de sus encuentros sexuales.

Wanda Nara sumó un nuevo dolor de cabeza a su agitada presente con las explosivas declaraciones de un hombre que asegura haber tenido varios encuentros sexuales con la empresaria. "Estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso", reveló el supuesto amante de Wanda en diálogo con Café Concepto (Concepto FM 95.5).

Las últimas semanas para Wanda Nara vienen siendo por demás agitadas. A los problemas que se sucedieron con una empleada que se encuentra en Italia y que denuncia que la abandonaron se sumó la filtración de un audio en el que la empresaria asegura que le pidió el divorcio a Mauro Icardi. Como si eso fuera poco, en las últimas horas apareció un hombre que ya fue vinculado con Wanda en el pasado y que ahora asegura que tuvieron múltiples encuentros sexuales.

"Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió", contó Agustín Longueira, exguardaespaldas de Wanda Nara. En ese sentido, el hombre aseguró que estuvo disponible las 24 hs durante dos meses para todo lo que requiriera la empresaria. Entonces el conductor quiso saber si era verdad que había tenido relaciones sexuales con la esposa de Mauro Icardi.

"Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso", replicó con sinceridad Longueira. Pero la relación terminó y al guardaespaldas no le gustaron nada algunas declaraciones de la empresaria. Es que Nara aseguró que no tenía un vínculo con Longueira: "Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó".

La respuesta del mejor amigo de Wanda Nara

Kenny Palacios apuntó contra Longueira.

Si bien Wanda no declaró sobre los dichos de su exguardaespaldas, quien sí respondió fue Kenny Palacios, su estilista y mejor amigo. "Qué tipo boludo, tengo charlas donde pide ayuda para estar en los medios y piensa que de esta manera ya entró", comenzó disparando Palacios en sus historias de Instagram, donde hizo una captura de pantalla de una nota periodística que recogía las declaraciones de Longueira.

"Tan básico hablando mentiras y jamás entró a ninguna casa, jamás durmió en un sillón y jamás nadaaaaaa", cerró el estilista sobre lo dicho por el exguardaespaldas de su amiga. De todos modos, lo cierto es que Wanda Nara todavía no contestó.