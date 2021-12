El rotundo cambio de estilo de vida que presentó Moría Casán

Luego de los rumores de casamiento, Moria Casán develó cuál es su nueva filosofía de vida en esta etapa que la encuentra sumamente enamorada.

Conocida como una de las figuras más escandalosas y mediáticas del espectáculo argentino, Moria Casán protagonizó cientos de escándalos y tuvo muchos romances a lo largo de su carrera. Acostumbrada a dar una imagen de diva, nadie esperaba que la famosa vedette diera un giro rotundo y apostara por un cambio rotundo en su estilo de vida.

Completamente enamorada de Fernando "Pato" Galmarini, Moria Casán parece vivir su mejor presente. Hace ya varios meses que está en pareja e incluso, en los últimos días, trascendieron fuertes rumores de que la pareja caminaría en conjunto al altar y, aunque la actriz negó que se haya fijado una fecha para este suceso, aseguró que está muy contenta con esta etapa de su vida y los cambios que vinieron junto a ella.

"Esta nueva vida que tengo al lado de este hombre es maravillosa. ¡Estoy haciendo cosas que en mi vida imaginé podía hacer! En esta fiesta muy familiar fui anfitriona y ama de casa… ¡Increíble! Pero Pato tiene una familia maravillosa, con la que no parás de reir jamás", expresó Casán en diálogo con la revista Gente sobre la fiesta de cumpleaños de su pareja.

"Sólo hay que imaginar cinco hijos con sus parejas y once nietos. ¡Quienes me llamaban a los gritos MamiMo y AbuMo! ¡Too much!", continuó Moria sobre esta instancia de su vida que la encuentra sumamente feliz. Al parecer, la ex jurado de Showmatch: La Academia se encuentra sumamente feliz con esta gran familia ensamblada que consolidó y con la que se siente muy cómoda con el rol que le tocó.

Con respecto a la compañía que le da "Pato" Galmarini, Moria se mostró muy contenta y agredecida. "Yo hacía mucho que no dormía con alguien toda la noche y tranquila. Había aprendido a estar acompañada por mi soledad. Pero 'Galma' me cambió todo y yo me permití vivir este sentimiento que me sorprendió a esta altura de la vida. Con él hago cosas que jamás hice", sentenció sobre su nueva vida.

La palabra de Fernando Galmarini: un momento que jamás imaginó

En el marco de los fuertes rumores que trascendieron sobre el posible casamiento entre Moria Casán y Fernando Galmarini, el político decidió hablar al respecto y dar sus declaraciones de amor públicas hacia la modelo. "A mí me encanta celebrar con mi familia, con mis amores y fue un cumpleaños re lindo. No paramos de reírnos en toda la noche. Moria es una reina que llegó a mi vida como un tsunami para cambiarla. Aunque, en realidad, somos parecidos, con caminos paralelos. A tal punto que después de 30 años nos volvimos a encontrar", expresó "Pato" en diálogo con Gente.

"Ella me hace muy bien. Yo no puedo creer que hace tantos años la iba a ver al teatro sin tener dimensión de la gran mujer que es. Me divierte y, de verdad, me hace muy bien, mejoró mi vida", sentenció Fernando sobre el gran amor que llegó a su vida con la presencia de Moria Casán.