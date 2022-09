El problema de Abel Pintos con su esposa Mora Calabrese: "Ya está"

Abel Pintos decidió compartir detalles del conflicto que tuvo con su esposa Mora Calabrese. El sorpresivo testimonio del cantante que causó revuelo en su visita a La Peña de Morfi, por Telefe.

Abel Pintos reveló detalles de su relación con su esposa Mora Calabrese, con quien se casó en septiembre de 2021. En su visita a La Peña de Morfi, programa que conduce Jey Mammón por Telefe, el reconocido cantante explicó cuál fue el problema que tuvieron antes de contraer matrimonio.

Consultado por cómo fue que conoció a su pareja, Abel indicó que la primera vez que se vieron fue durante un show en Pampa del infierno, provincia de Chaco: "Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival".

Asimismo, el músico recordó que Mora estaba casada, por lo que se le hizo más difícil profundizar la relación: "Yo dije ‘Bueno, listo, ya está'". Y precisó que "varios años después, incluso varios años después de su divorcio" lograron dialogar nuevamente. Sin embargo, tiempo después, se les presentaron algunos inconvenientes: "Tuvimos un montón de años de idas y vueltas".

En dicho marco, Jey Mammón le consultó el motivo por el que esperó seis años a Mora, con quien hoy comparten a Agustín como hijo, que nació antes de que la pareja contrajera matrimonio: "La forma más certera explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó". "Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo", advirtió.

Finalmente, Abel Pintos señaló que su esposa también debió tener paciencia para concretar la relación: "Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar".

Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en noviembre de 2021.

El accidente que sufrió el hijo de Abel Pintos

Abel Pintos se convirtió en una de las tendencias de Argentina durante la jornada del pasado lunes 1° de agosto. "Tuvimos un accidente casero y terminamos en el hospital pediátrico de Resistencia", expresó Abel, en el comienzo de su mensaje. Y rápidamente valoró el apoyo que recibió por parte del personal de salud que atendió a Agustín: "Quiero agradecer con todo mi corazón al personal que con absoluta celeridad y amor atendieron a Agus y nos contuvieron en la angustia".

Finalmente, el cantante llevó un poco de tranquilidad a los fans, quienes no dejaron de enviarle fuerzas y mensajes de aliento por medio de Twitter. "Gracias. Ya estamos en casa y Agus está bien", expresó el artista que está en pareja con Mora Calabrese, quien dio a luz a Agustín el 22 de octubre de 2020 en Resistencia (Provincia de Chaco).