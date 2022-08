El Polaco se descontroló con Karina en los 15 de su hija: "Por favor, no"

El Polaco le "arruinó" la fiesta a su hija por una lamentable situación. Karina "La Princesita" y el cantante celebraron los 15 años de Sol, la joven que concibieron cuando eran pareja.

El Polaco fue protagonista por una noticia poco feliz: en la fiesta de 15 de su hija Sol, el cantante no hizo caso a la súplica de la jóven y terminó tirando por la borda la celebración. De acuerdo a Karina "La Princesita", la muchacha que concibió junto al cantante de cumbia le expresó: "Papá me arruinó la fiesta".

Fue la propia Karina, quien hace muy poco solicitó que no se la mencione más como "La Princesita", la persona que sacó a la luz esta situación. "El pedido de Sol fue 'hoy soy yo, ustedes no'”, aseguró la artista, en alusión a la fiesta de 15 de su hija. El recado de Sol tuvo que ver con evitar que sus padres tomen el micrófono, canten arriba del escenario y desvíen el foco de atención.

“Estábamos ahí diciéndole 'calmate'. Con Sol le dijimos 'esto, hoy, por favor, no'. Y no lo cumplió. Sol le dijo 'por favor, no agarres el micrófono, no cantes y no la hagas cantar a mamá'. Él agarró el micrófono, animó la fiesta y se puso a cantar", agregó Karina, quien sentenció: "Cuando se fue, me dijo 'me arruinó la fiesta'. Pero después se le pasó, porque fue una fiesta hermosa".

Karina "La Princesita" se hartó de su apodo y reveló cómo quieren que la llamen

Karina "La Princesita" abrió su corazón y confesó que ya se hartó del apodo que le pusieron al inicio de su carrera. La cantante de cumbia reconocida por sus canciones de desamor, aseguró que el nombre con el que la bautizaron artísticamente no refleja la gran trayectoria que tiene en la industria musical.

En reciente diálogo con Cortá por Lozano, el magazine que conduce Vero Lozano en Telefe, Karina confesó que ya no se siente cómoda con el apodo de "La Princesita". "Sí, estoy harta porque no me lo puse y ya estoy grande, me siento grande para el ‘sita’", reveló la intérprete de Con la Misma Moneda o Corazón Mentiroso luego de la pregunta de la conductora.

Posteriormente, Lozano replicó: "Vos ya estás para reina, mi amor". Sin embargo, la cantante contestó con tranquilidad y respeto a una colega que ya fue bautizada con ese apodo. "Le pusieron a Ángela (Leiva) el nombre y lo respeto, por eso no digo que la reina soy yo, no importa el título sino lo que suceda en tu carrera y ya", aseguró Karina. En este marco, la expareja de "El Polaco" dejó en claro que, con que tan solo la llamen Karina, se siente cómoda por completo. El nombre completo de la artista es Karina Tejada, pero jamás utilizó su apellido para identificarse dentro de la industria.