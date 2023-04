El Polaco apuró en vivo a Luciana Salazar y le dijo lo que nadie se anima: "Me gusta"

El Polaco acorraló a Luciana Salazar con varias preguntas íntimas. La inesperada revelación de la modelo.

El Polaco intimidó a Luciana Salazar en su nuevo programa radial. El cantante y conductor quiso saber algunos detalles vinculados a su vida personal y la modelo mediática realizó una revelación que generó sorpresas en el estudio. "He dicho muchas verdades y me jugué a perder", lanzó.

En diálogo con el programa Mandale Fruta que se emite por República Z, Luciana Salazar estuvo con el equipo radial conformado por El Polaco, Sofía "Jujuy" Giménez, Eleonora Pérez Caressi y Agustin Battioni. "¿Sos mentirosa?", fue la primera pregunta del artista.

"Escorpio es muy honesto, muy frontal. Somos honestos y nos jugamos a perder. Yo he dicho muchas verdades que tal vez hay gente que lo oculta, y me jugué a perder", reveló la mediática sin pelos en la lengua. Al mismo tiempo, Luciana dijo que no es ni celosa ni tóxica pero sí demandante.

"Demando tiempo, me gusta que me den atención. Me gusta cuando estoy con gente que me dediquen tiempo", subrayó. Además, agregó que en más de una oportunidad bloqueó a exparejas: "Cuando no me gusta algo tal vez ni te escribo y desaparezco".

Luciana Salazar encontró brujerías con su nombre en la casa de Redrado

Luciana Salazar contó en varias oportunidades que en la casa de Martín Redrado encontró más de una vez distintas brujerías que se hicieron en su contra y en las últimas horas reveló una anécdota que vivió en el 2018 cuando fue al hogar del economista. "Me dijo que no había sido él", recordó la modelo en una entrevista radial.

La historia de amor entre Luciana Salazar y Martín Redrado tuvo muchos idas y vueltas, denuncias mediáticas, cruces en las redes sociales y varias enfrentamientos en la Justicia también. En diálogo con el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con vos, la modelo fue consultada por los rumores de las supuestas brujerías que hizo contra el economista y Salazar recordó una anécdota del 2018.

Además de negar que ella le hizo alguna brujería a su expareja, Luciana aseguró que fue víctima de esta clase de acciones por parte de Redrado. "Yo encontré un vaso con mi nombre y agua en su freezer. No entendía nada", explicó la modelo y bailarina, que también reveló que el economista le aseveró que no había sido él quien había hecho eso. En ese sentido, Salazar agregó: "Responsabilizó a gente de su entorno".

Pero esa no fue la única vez que sucedió un hecho del estilo. "Después, una empleada encontró un frasco de miel con mi nombre. Yo no soy la que hace brujería, porque no creo en esas cosas. Pero sé que hay gente que sí", sumó Luciana Salazar, sobre los rituales que hicieron en su contra desde el círculo cercano de Martín Redrado.