El picante descargo de L-Gante tras cantar con Tini: "Muertos de hambre"

L-Gante disparó con todo contra los medios que lo criticaron por su actitud en el show de Tini Stoessel en el Hipódromo.

L-Gante usó sus redes sociales para publicar un durísimo descargo contra los medios de comunicación que lo apuntaron por lo que hizo en el concierto de Tini Stoessel en el Hipódromo. "Son unos muertos de hambre", disparó el popular cantante de cumbia 420 desde Madrid en su cuenta de Instagram, donde aclaró qué sucedió realmente en el show de su colega.

Hace unos días se instaló la polémica en los portales de espectáculos cuando se viralizó el momento en el que L-Gante se bajó del escenario del Hipódromo, donde fue invitado por Tini para interpretar Bar, la canción que publicaron juntos. Lo que sucedió es que en varios videos se veía cómo el oriundo de General Rodríguez se iba antes de que el tema terminara, y varios periodistas lo criticaron con dureza.

Desde Madrid, donde se encuentra con su pareja Tamara Báez y su hija Jamaica, Elián usó sus redes sociales para hacer un durísimo descargo y romper el silencio respecto a las especulaciones sobre el conflicto que tendría con Tini. "Cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito pero la gente dice que se vio raro ¿no?", comenzó explicando el cantante en un vivo de Instagram.

"Y las cámaras que había ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme, a saludar. ‘Gracias Tini por la invitación, bla, bla, bla’. Dije un par de cosas más en el escenario y no pasó nada raro", agregó L-Gante en su descargo. Sin embargo, lo más fuerte de su respuesta llegaría a continuación: "Pasa que los medios estos que son faranduloros les gusta mucho escribir la palabra L-Gante y decir cualquier cosa".

Para cerrar, el cantante de cumbia 420 le dejó un mensaje a sus seguidores y un filoso comentario a los periodistas y medios de comunicación que lo destrozaron por los videos que se viralizaron: "Total, la gente dice ‘¿a ver qué dicen de L-Gante ahora?’ Si vos sos piola no les creas porque son unos muertos de hambre que no saben ya que hacer". De esta forma, L-Gante dejó en claro que no hay ningún problema con Tini.

Tini le agradeció a sus seguidores por acompañarla

"Gracias por entender todo lo que estábamos viviendo. Hoy quiero, más que nunca, disfrutar de este show porque uno no sabe lo que puede pasar mañana", comenzó su descargo Tini envuelta en lágrimas por la difícil situación que atravesó su familia. "Así que quiero que lo vivamos de esa manera. La próxima canción es la favorita de papá y me encantaría que se la dediquemos a él", agregó.

Tini continuó con un profundo agradecimiento a las muestras de amor que sus fanáticos hicieron durante la internación de su padre, cuyo estado de salud estaba delicado, por lo que tuvo que posponer varios de sus shows. "‘Estamos rezando por tu papá’, ‘prendimos una vela por tu papá’, ‘estamos pensando en él’. Literalmente él está acá por eso, así que gracias por entender y por acompañarme en ese momento", enunció la cantante sobre las cosas que sus seguidores le decían en la calle. "Quizás las peores cosas son las que más nos enseñan en la vida", cerró.