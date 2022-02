El pedido desesperado de Jimena Barón en sus redes sociales: "Es agotador"

Jimena Barón publicó un potente descargo en sus redes sociales tras las críticas que recibe a diario por parte de sus seguidoras.

Jimena Barón mantiene un contacto bastante fluido con su audiencia de Instagram, mayormente conformada por mujeres. A pesar de que muchas de sus seguidoras la apoyan con su carrera musical, otras le dejan comentarios agresivos sobre su cuerpo y le cuestionan por qué está tan flaca. Cansada de esta situación, la cantante de La Cobra publicó un descargo.

Todo empezó cuando habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Mientras algunos usuarios le preguntaron cómo se encuentra mentalmente y demás cosas sobre su vida personal, otros le dejaron comentarios referidos a su imagen, como una internauta que le preguntó, entre muchos signos de exclamación: “¿Por qué tan flaca?”.

“Si realmente les preocupa, me hago estudios todos los años y tengo sangre de Ferrari. Entreno y morfo espectacular y ni ahí soy la más flaquita como para que me hinchen tanto los huevos. Qué antigüedad de comentario”, respondió Jimena. A las pocas horas, publicó una reflexión sobre la forma en que muchas mujeres se relacionan con otras.

Historias subidas por Jimena Barón a su cuenta de Instagram.

“Sin filtro sos fea, con filtro no te mostrás natural, si te mostrás natural es obvio que es porque estás toda operada, si estás operada no te aceptás como sos, si te aceptás como sos es por engreída porque en realidad deberías operarte”, comienza el texto. “Ser flaca es mal ejemplo, no ser flaca es mal ejemplo, si hacés ejercicio y comés sano sos una obsesiva, si no hacés deberías hacerlo”, sigue.

“Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar, si no lo mostrás sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima. Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémosnos cerrar el ogt. 2022”. Por otro lado, otras seguidoras le preguntaron cuántos años lleva entrenando.

Historias subidas por Jimena Barón a su cuenta de Instagram.

“Mil años, mucho. Me hace bien al bocho, a mis ansiedades, a mi exceso de energía, a mi salud, a todo. Lo hago con absoluto placer y encima me miro al espejo y me gusto. No sé qué mierda pasa que ahora hay que sentir culpa o sentirse una idiota por tener abdominales. ¿Qué carajos?”, contestó Barón, destacando que cuando la gente ve a un hombre musculoso la situación es completamente distinta: “Ah, pero ellos comparten una foto de sus ayunos y son un ejemplo de salud y perseverancia. Nosotras unas obsesivas, referentes del mal. Qué exigencia, chicas”.

El romance entre Jimena Barón y Matías Palleiro

Recientemente, se dio a conocer que Jimena Barón está manteniendo un vínculo romántico con Matías Palleiro. La noticia salió a la luz después de las fotos y videos que Jimena compartió en su Instagram de sus vacaciones a solas en las playas de Chapadmalal. A pesar de que no lo dio a conocer de manera explícita, ahora sus seguidores le preguntaron por su situación sentimental y ella respondió: “Ando con uno demasiado lindo en todo sentido”.