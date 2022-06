El misterioso mensaje de Wanda Nara que enfureció a los fans de La China Suárez

La esposa de Mauro Icardi se manifestó en las redes y generó polémica entre los seguidores.

Wanda Nara no da puntada sin hilo y en esta oportunidad se manifestó en las redes sociales para compartir un misterioso mensaje. La reacción fue justo después de que Ángel de Brito muestre en LAM la nueva canción de "La China" Suárez. Los seguidores se hicieron eco de su comentario.

A través de su cuenta personal de Twitter, Wanda Nara hizo un misterioso comentario que sus seguidores rápidamente relacionaron con el hecho de que se dio a conocer el próximo corte musical de "La China" Suárez. La empresaria está de vacaciones con su esposo y sus hijos y aún así se tomó el tiempo necesario para expresar: "Naaaa jajaja".

En el tweet de Wanda Nara también había emojis de carcajadas. Los internautas quisieron saber a qué se debía la risa de la modelo, sin embargo no obtuvieron respuesta alguna. Muchos sacaron sus propias conclusiones y la relación con el nuevo hit de "La China" Suárez no tardó en llegar: "Cuéntanos ¿qué pasó reina? ¿Te causó risa la nueva canción de la chinita? Jajaja".

A pesar de que algunos se sumaron a la moción de reírse de la nueva canción de "La China" Suárez, también estuvieron quienes se manifestaron en contra de seguir con este tema de la guerra entre mujeres y criticaron duramente a Wanda Nara. "¡Te sangra la herida querida! Ni con todo el oro del mundo vas a alcanzar la belleza de la China, sino pregúntale a tu marido", fue uno de los tweets que recibió la empresaria.

De qué se trata la nueva canción de la China Suárez

La canción de "La China" Suárez está directamente relacionada con la exposición absoluta de su vida privada durante el escándalo que surgió el año pasado con el esposo de Wanda Nara. La actriz pudo poner en palabras cómo se sintió en ese momento y parece ser que de esa sensación nació este nuevo single.

La canción expresa: "Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas. A veces quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía".