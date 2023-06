El mensaje de Jorge Rial en medio del conflicto con su hija Morena: "Mi corazón"

El conductor que semanas atrás estuvo delicado tras haber sufrido un infarto hizo una sorpresiva publicación en redes sociales, en medio del escándalo con su hija Morena Rial.

Las revelaciones de Morena Rial sobre su papá, el famoso conductor Jorge Rial, y su familia biológica dejaron pasmados a los televidentes que conocieron su historia por medio de las entrevistas que dio la mediática en su paseo por los principales magazines de la tarde. En medio del creciente escándalo por las repercusiones negativas de algunos dichos sobre el conductor de Argenzuela (C5N), este hizo una llamativa publicación en su cuenta de Instagram.

Tras las declaraciones de Morena, quien denunció que su papá la "echó de su casa" porque se lo pidió su entonces novia, Agustina Kampfer, entre otras intimidades que ventiló, Jorge Rial se hizo presente en Instagram con una publicación que nadie esperaba. Festejando la victoria de River ante Fluminense por la Copa Libertadores por 2 a 0, el periodista lanzó un llamativo mensaje que no pasó desapercibido.

"Que noche la de anoche. Mi corazón está resistiendo todo. Todo", escribió Rial junto a un video del partido. Los comentarios a la publicación fueron en su mayoría sobre el escándalo y entre los más llamativos estuvieron quienes le pidieron a Rial que se pronuncie sobre el tema. "Atende a tu hija que anda diciendo que no la criaste para laburar en un supermercado" y "Jorge, no podías no saber que a la nena la maltrataban. Sos igual de responsable. Lo que le hacen a nuestros hijos y callamos nos hace cómplices", fueron algunos de los más relevantes.

More Rial explotó contra Jorge Lanata

El escándalo entre Jorge y More Rial escaló tanto que cruzó la frontera de los programas de espectáculo. De hecho, Jorge Lanata opinó sobre el quiebre en la relación padre e hija: "Es extorsivo. ¿Te sentís defraudada con tu padre? ¡Hablá con tu padre! No tenés por qué contarle eso a millones de personas. Realmente, me parece que es abusivo, que está mal".

En la misma línea, acusó a la joven de haber extorsionado al conductor de C5N, ya contó que su papá se había negado a darle dinero para abrir un centro de estética. Como represalia, según el operador de El Trece, Morena decidió ventilar cuestiones personales y armar "un show mediático".

Las palabras del periodista llegaron al oído de More y aprovechó la oportunidad para destrozar a Lanata. “¿Ahora lo defiende? ¿Ellos no se habían peleado?", se preguntó y continuó con una picante frase: "¿Se estarían pasando un sobre de plata para defenderse entre ellos? ¿Qué está pasando?”.

“Jorgito mi amor, estuviste a punto de morirte vos también, fíjate un poco en tu vida", indicó. "Nadie extorsiona a nadie, no tengo por qué hacerlo, la verdad es la verdad”, sostuvo durante su charla con Socios del Espectáculo luego de escuchar las palabras del conductor de PPT.