El manager de L-Gante apuntó contra Lali: "Re panqueque"

El representante de L-Gante disparó picante en Instagram contra Lali Espósito.

El manager de L-Gante, Maxi El Brother, apuntó muy picante contra Lali Espósito después de que la cantante se volviera viral por preparar un fernet con gaseosa en la televisión española. "Ahora es 'cool'", criticó el representante, quien no solo recibió comentarios a favor en sus redes sociales sino también un fuerte repudio por parte de los seguidores de Lali.

En los últimos días, un recorte de Lali Espósito en la televisión española se hizo viral en Argentina. Lejos de tratarse de una nueva canción o interpretación de la artista, Lali se volvió tendencia por armar un vaso "viajero" de fernet con Coca Cola, uno de los tragos preferidos por los argentinos en general y la cantante en particular. Pero así como hubo muchos que se divirtieron con el video, hubo otras personas a las que no les gustó, entre los que estuvo Maxi El Brother, manager de L-Gante.

El representante del cantante de cumbia 420 usó sus redes sociales para apuntar directamente contra la ex Casi Ángeles. "Todo bien Lali, pero es un vaso de la esquina, de los pibes y pibas de argentina, de los barrios", comenzó picante Maxi en sus historias de Instagram, junto con una captura de la artista y el famoso vaso. Lejos de detenerse ahí, el representante agregó: "Que después lo hayan usado de 'viajeros', pero no me vengan con esa. Esto antes era 'villero', ahora es 'cool'".

"Igual que lindo que la cultura popular de los barrios de Argentina ahora tiene más exposición de parte de los artistas", agregó el manager. Estas palabras de Maxi El Brother generaron una ola de respuestas de sus seguidores bancándolo, como mostró en otras historias de Instagram. Pero también provocaron reacciones de los fanáticos de la cantante, que se expresaron en redes sociales.

Con la intención de bajarle el tono a la polémica, solo un rato después, Maxi El Brother compartió otra publicación. "Te quiero Lali! Fue un impulso no va a volver a pasar!", escribió el manager junto con una imagen en la que se lo ve con L-Gante y la propia Espósito. Para cerrar, Maxi analizó sus propias publicaciones: "Jajajaja re panqueque".

Las publicaciones en Instagram de Maxi El Brother

Lali Espósito armó "un viajero" y argentinizó la televisión española

Lali Espósito armó un trago conocido como "el viajero" en la televisión española y empapó de cultura argentina a miles de televidentes europeos. Rápidamente, el video de la cantante se volvió viral en las redes sociales y generó gran emoción entre sus seguidores argentinos, quienes alentaron su actitud.

Tras haber debutado como panelista de El Hormiguero, el famoso ciclo de entretenimiento español conducido por Pablo Motos, Lali Espósito decidió inaugurar una sección particular en el programa en donde difunde parte de la cultura argentina. Tras haber finalizado con La Voz Argentina, la cantante volvió a instalarse en Europa, pero con su país siempre presente.