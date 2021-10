El inesperado anuncio de Pampita con Benjamín Vicuña: "Juntos"

Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron juntos este fin de semana en un feliz evento, aunque no compartieron imágenes con el otro.

Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain compartieron el sábado pasado un festejo familiar por el cumpleaños de Benicio, el hijo más chico de la ex pareja. Aunque no compartieron imágenes en común, ambos participaron del festejo, en el que también estuvieron Roberto García Moritán y la pequeña Anita, hija recién nacida de Pampita. Además, tanto la modelo como el actor saludaron al pequeño de 7 años en sus redes sociales.

En medio del escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez que se desató el sábado pasado, la ex pareja de esta última, Benjamín Vicuña, pasó una tarde de festejo con Pampita, a quien dejó por la ex Casi Ángeles. Tras volver a la Argentina de su viaje por España, el actor chileno festejó el cumpleaños de siete de su hijo Benicio, donde también estuvo con Pampita, la madre del pequeño. Aunque no compartieron imágenes en común, el festejo se desarrolló en un ambiente de mucha buena onda entre los padres del chico.

Hace ya un tiempo, tanto Pampita como Vicuña, entendieron que para que sus hijos pudieran disfrutar de su infancia y adolescencia, debían dejar a un lado sus diferencias y problemas. A esta armoniosa relación también se sumó Roberto García Moritán, esposo de la modelo y con el que el actor chileno se lleva muy bien. Inclusive, hace unos días se los vio jugando juntos al fútbol. En sus redes sociales, tanto Pampita como Benjamín Vicuña también saludaron a Benicio, que cumplía 7 años.

"Mi pequeño rey de mundos paralelos. Pisa fuerte, que en tu nombre la risa vuela más allá de tu reino. Eres amor que crece como enredadera en mi jardín. Eres la victoria de la vida, eres un señor generoso y creativo, eres loco y bueno”, escribió el actor chileno en Instagram, donde compartió una imagen de su hijo con una corona. "Eres todos los animales que se puedan pronunciar. Eres la dulzura de la fruta fresca. Eres el viento de tiempos mejores. Te amo con mi alma, cachorro. Feliz cumpleaños, su majestad don Benicio", cerró Vicuña, cariñoso.

Por su parte, la conductora de Pampita Online compartió varias fotos con sus hijos y escribió: "Benicio: cariñoso, dulce, creativo, divertido, ocurrente, alegre, travieso y lleno de amor para todos. Feliz día hijito maravilloso. Te abrazo fuerte y nos reímos juntos hoy y siempre".

El saludo de cumpleaños de la China Suárez para Benicio

Hace unos días, quien también saludó por las redes sociales a Benicio Vicuña fue la China Suárez. "Feliz cumpleaños. SúperBeni, te queremos mucho", escribió la actriz para acompañar una imagen en la que se lo ve al cumpleañero muy feliz junto a su hermana Magnolia, fruto de la relación de la China con Benjamín Vicuña.