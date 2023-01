El horror de Cinthia Fernández al encontrar un intruso en su casa: "Cosa inmunda"

Cinthia Fernández documentó el susto que se llevó al encontrar un intruso en su vivienda y no ocultó su cara de disgusto.

Cinthia Fernández asustó a sus seguidores de Instagram luego de documentar la visita de un intruso a su casa y la noche de terror que pasó en su casa. "Estoy a punto de llorar", exclamó, horrorizada.

En sus historias de Instagram, la mediática mostró como un murciélago fue a parar a la pileta que disfruta con sus hijas Charis, Bella y Francesca. Aunque al principio le costó identificar al animal en cuestión, una de sus hijas la avivó al grito de: "Es un murciélago".

"Ay, esto no puede pasar. Estoy a punto de llorar", remarcó Fernández en su relato de historias. "Hay un pájaro en el agua. Es un murciélago. ¿Es joda?" y "es una rata" fueron los comentarios del resto de las niñas antes de que la mediática se diese cuenta de la situación: el murciélago se había quedado atrapado en uno de los huecos que tiene la pileta de su casa.

“No! La c... del pato. Pensé que teníamos un pato en la casa nadando en la pile. Ay sí, es un murciélago”, confirmó Cinthia, asqueada. Y agregó: "Ay, qué cosa más inmunda. Es joda, decime que no. ¿Están seguras ustedes? Ay sí, es un murciélago. Es un alto murciélago. Pero qué cosa más inmunda. Todo bien pero eso yo no lo rescato. Se quedó trancado". Luego de una noche terrorífica, Fernández compartió otra historia poco simpática con el animal accidentado. "Batman palmó", escribió, junto a un emoji junto a una cara vomitando.

Las palabras de la mamá de Fernando Báez Sosa que rompieron en llanto a Cinthia Fernández: "Quiero Justicia"

"Yo creo mucho en Dios y deposito todas mis fuerzas en él. Les pido a él y a Fernando que me ayuden a seguir para no decaer. Nosotros perdimos todo y sé que a él no le gustaría verme mal. Trato de sacar fuerzas de donde sea, para estar en los juicios y enterarme de todo", soltó la mamá de Báez Sosa en Nosotros a la mañana, ciclo en el que Fernández se desempeña como panelista desde su estreno.

Graciela Sosa contó cuán fuerte fue para ella escuchar al seguridad del boliche decir que no podía sacar al chico que estaba golpeando a su hijo. "Hay momentos en los que decaigo y me levanto, me tiro al piso y lloro, me refugio en Silvino, empiezo a rezar y a rezar y continúo con mi vida. Hasta el día de hoy no tengo tratamiento psicológico y trato de estar con personas que perdieron a sus hijos. Hoy solo sé que quiero Justicia para que mi hijo pueda descansar en paz", cerró la madre del joven asesinado en Vila Gessell por un grupo de rugbiers en 2020.

Cinthia Fernández no emitió opinión sobre las declaraciones de la mujer pero durante el discurso de ésta se tapó la cara y se largó a llorar por la congoja ante el sufrimiento de esa familia.