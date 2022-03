El furioso descargo de Dani La Chepi tras las críticas por mandar a su hija a la escuela pública

Dani "La Chepi" publicó un descargo en sus redes sociales tras las críticas por mandar a su hija a la escuela pública.

Dani “La Chepi” es una de las influencers argentinas con más cantidad de seguidores. Es por esto que cada vez que comparte detalles sobre su vida personal recibe miles de respuestas, a veces mensajes de cariño por parte de sus fans y otras veces mensajes de usuarios que le critican cosas sobre su vida personal. Este último caso se repitió ahora, cuando un internauta le cuestionó por qué mandaba a su hija Isabella a un colegio público y no privado.

Todo comenzó cuando compartió una foto de la niña con el guardapolvo en su primer día de clases. De repente, un usuario la atacó: “¿Por qué no la mandas a un privado? Cero educación querés que tenga tu hija, ¿no?”. Al leer esta pregunta, “La Chepi” se enfureció, ya harta de que tantas personas se metan con la educación de su hija.

“De estos mensajes tengo un montón, pero no solo de gente que no me conoce, gente que me conoce, muy allegada, me dice: ‘¿No te parece mandarla a un colegio mejor, para que tenga una mejor educación?’”, comenzó la influencer en su descargo, en el que destacó las razones por las que las escuelas privadas no le parecen superiores a las publicas.

“El hijo de la jueza que abusó a una chica espera el juicio adentro de un country, ese fue seguramente a los mejores colegios”, agregó, refiriéndose al caso Rodrigo Eguillor, el joven que cometió un abuso sexual con acceso carnal hacia una chica que pedía ayuda a gritos desde su balcón en 2018.

Sobre esta nula relación entre el “buen comportamiento” y las escuelas de elite, Dani “La Chepi” cerró diciendo: “A mí me cagaron a palos personas con títulos universitarios que fueron a los mejores colegios. No aprendemos más, ¿no? La educación arranca en casa y yo elijo educación pública”.

El descargo de Dani “La Chepi” sobre el bullying que sufrió su hija en la escuela

Semanas atrás, Dani “La Chepi” hizo un descargo sobre las situaciones de bullying que vivió su hija en el jardín: varios de sus compañeros se burlaron de ella por tener una mamá influencer. A través de un video actuando una situación similar, dejó un mensaje de concientización para sus seguidores.

“Esto es todo lo que no hay que hacer. A Isa le han hecho bullying en el jardín, repitiendo frases de los padres claramente, como por ejemplo: ‘Tu mamá no trabaja, mi papá trabaja que tiene carnicería, eso no es trabajar’, ‘Tus videos no son graciosos’, ‘Te fuiste a Panamá porque tu mamá es influencer, si no no lo podés pagar’. Frases que claramente escuchan es casa. ‘Tenés pelos en los brazos’, ‘Tenés panza’. #EduquemosConAmor ¡Que tengan un lindo martes!”.