El dramático momento que vive Ricardo García: "Miedo a la muerte"

La expareja de Adriana Aguirre dio detalles de su estado de salud. Ricardo García será sometido a una operación "a corazón abierto".

Ricardo García ganó notoriedad en los medios gracias a su relación sentimental con la vedette Adriana Aguirre y a su forma extrovertida de desenvolverse ante las cámaras. Ya separado hace tiempo, el mediático volvió a ser noticia por su delicado estado de salud: será operado "a corazón abierto" debido a que cuenta con "tres arterias tapadas".

En diálogo con TeleShow, García manifestó: "Hace unos cuantos meses que siento un pequeño dolor en el lado izquierdo del pecho cuando camino muchas cuadras. Me paro unos diez segundos y se me pasa. Es como si fuera un shock eléctrico. El doctor me dijo: 'Andate ya mismo a tu prepaga y hacete ver urgente por un cardiólogo'. Primero me revisaron con unos aparatos y después me subieron a una cinta. Y cuando me llevaron a velocidad cada vez más rápida, empecé a sentir la misma molestia que siento cuando camino muchas cuadras”.

“Vi que los cardiólogos se miraban entre ellos y hablaban en lenguaje médico. Cuando termina el estudio, el médico sale al pasillo y llama a un jefe médico. Yo me asusté porque nunca me operé de nada, ni del apéndice. Y de golpe me aparece esto. Te asustás, sin lugar a dudas. Ahí me hicieron un cateterismo, que es una aguja que va por las venas y llega a las arterias. Yo pensé que quizás me hacían un stent, pero ahí detectaron que tengo tres arterias tapadas”, reveló Ricardo García.

Cuándo será operado Ricardo García

En cuanto a la intervención quirúrgica, y debido a que el cirujano estará de vacaciones a fines de diciembre, la misma será a principios de enero y Ricardo García reveló las inquietudes que la misma le genera: "Yo me asusté, porque es una operación a corazón abierto y tiene sus riesgos. El doctor igual me comentó que si estoy en mi casa durmiendo y tengo un dolor fuerte, me levante urgente y me vaya a atender. Y, si es que el dolor va en aumento, me ordenó que no lo espere a que regrese de vacaciones, sino que me opere con otro médico del sanatorio, que son todos muy buenos. Que te digan que te van a operar del corazón, que te van a abrir, uno que no entiende nada, te da un susto. Tenés miedo, concretamente, a la muerte”.