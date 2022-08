El Dipy denunció maltratos de Baby Etchecopar y renunció a Radio Rivadavia

El Dipy realizó un descargo en su programa de radio y anticipó que será uno de los últimos, frente a los maltratos de su compañero. Los detalles.

El Dipy estalló de furia en Radio Rivadavia por fuertes internas con Baby Etchecopar y lanzó durísima acusaciones. El cantante de cumbia que conduce desde hace dos años el programa Los Desclasados denunció al periodista por reiterados maltratos y tomó la decisión de abandonar el ciclo.

La inesperada interna en Radio Rivadavia dejó varias sensaciones que El Dipy se encargó de manifestar. En la emisión del martes 23 de agosto, realizó un descargo en su programa para hablar a fondo sobre este tema: "Me duele en el alma, se me caen las lágrimas, porque me rompí el culo para llegar acá".

Sobre la relación que tiene con Baby Etchecopar, el cantante de cumbia apuntó: "si yo tendría que hablar estoy acá una hora, de todo puedo decir, pero para mi sigue siendo mi compañero de radio, para él no". Frente a esta situación, confesó que analiza abandonar definitivamente el programa radial .

"Yo soy un pibe laburante. Baby no tiene la más puta idea de lo que es vivir en la calle. Yo si viví en la calle", expresó El Dipy, quien agregó que hace dos años que trabaja en Radio Rivadavia y lo "castigan sin parar". En este marco, en Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich a través de El Trece reprodujeron un audio del cantante de cumbia donde aseguró que no continúa el frente de Los Desclasados.

"Yo no voy a seguir hasta que este hombre no pida disculpas de todo lo que me ha hecho durante un año y ocho meses sistemáticamente, sin parar, castigándome todavía no sé por qué", reveló. Además recordó una situación que vivió antes de entrar a trabajar en la radio: "Apenas crucé la puerta y al aire dijo 'uy vino uno con gorrita, me va a robar'. Así arrancó. Merezco respeto porque soy un compañero de trabajo".

La respuesta de Baby Etchecopar

El Dipy había sugerido en su programa de radio que, al igual que Viviana Canosa, Baby renuncie a su programa en A24. Esto no cayó nada bien en el periodista, quien lanzó: "Mi querido Dipy, no es que no te quiera, no existís para mi. Yo sé que cuando alguien se va te sentás en la silla. Estás haciendo tu carrera a los panzazos".

"La verdad Dipy, te digo en serio flaco, vos no sos del medio, sos bailantero, Tenés que subirte a cantar bailanta", añadió. En tanto, sostuvo que "es una falsa copia mía, no representa al pueblo" e intensificó las internas: "Anda en una Mercedes Benz que raja la tierra, a ver si me entendés... no es el nene pobre que dice 'no tengo cortinas en mi casa'. No mientas".

La posición de Radio Rivadavia

Mientras el locutor Mariano Rodríguez es quien está como conductor temporal, El Dipy tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2022 y, según se filtró, la radio espera su vuelta al ciclo, ya que no piensan rescindir su contrato. En caso de que la decisión sea no volver al frente de Los Desclasados, el espacio se cubriría con una hora más del programa antecesor o sucesor, de acuerdo a lo que dicte la empresa.