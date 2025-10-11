El desgarrador comunicado de una famosa empresaria: “Veo cerca la muerte”

Una famosa empresaria hizo una fuertísima declaración.

Gabriela Trenchi, reconocida empresaria textil y una de las primeras denunciantes del cirujano Aníbal Lotocki, conmocionó a la audiencia al contar públicamente el delicado cuadro médico que atraviesa. En una entrevista con Mujeres Argentinas (El Trece), reveló que su salud se deterioró en los últimos meses y confesó con crudeza: “Veo cada vez más cerca la muerte”.

“Estoy mal. Lamentablemente estoy empeorando de salud”, comenzó diciendo con voz temblorosa. Luego detalló cómo su cuadro se fue agravando con el paso del tiempo: “Primero me había agarrado una autoinmune por la cual estuve internada. Me pasaron antibióticos, pero no pudieron dar en la tecla. Después estuve en cama en casa casi un mes”.

Trenchi contó que en los últimos estudios le confirmaron dos enfermedades autoinmunes que impactan directamente en su organismo. “Tengo colitis microscópica y ahora me diagnosticaron insuficiencia pancreática grave. Me dieron el resultado un día antes de mi cumpleaños, el 6 de octubre”, explicó.

El delicado momento de salud que atraviesa Gabriela Trenchi

La empresaria describió con angustia cómo estos problemas afectan su cuerpo: “Estoy adelgazando un montón y siento que esto te va matando de por vida, te va afectando en diferentes formas”. Además, aseguró que su estado está directamente vinculado a las intervenciones estéticas a las que se sometió hace años: “Tiene que ver con lo que me puso Lotocki”, sostuvo con firmeza, recordando el procedimiento que también perjudicó a figuras como Silvina Luna, Mariano Caprarola, Cristian Zárate, Pamela Sosa y Stefi Xipolitakis.

Visiblemente conmovida, Trenchi expresó el miedo que siente por primera vez desde que comenzaron sus complicaciones de salud. “Siento que cada vez estoy peor, siendo re sana como soy. Tengo mucho miedo, es la primera vez que tengo miedo de morirme. La veo cada vez más cerca a la muerte”.