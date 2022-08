El calvario familiar que atraviesa Piñón Fijo: "Nos volveremos a ver"

Piñón Fijo vive un difícil momento personal y lo expresó en sus redes sociales.

Piñón Fijo atraviesa un muy difícil momento familiar, según reveló Pablo Layús en Intrusos luego de que un posteo del querido payaso en redes sociales encendiera las alarmas. "Nos volveremos a ver", deseó fervientemente el conductor cordobés en sus historias de Instagram.

Desde hace ya unas cuantas generaciones, Piñón Fijo es un referente para los más chicos. Gracias a divertidas canciones, obras de teatro e inclusive la televisión, el payaso logró posicionarse como el entretenedor para niños más reconocido del país en los últimos años. Pero así como consiguió que lo quisieran miles de chicos, el cordobés atraviesa un duro presente familiar.

Fue el propio Piñón Fijo el que encendió las alarmas con una publicación en sus redes sociales en la que se veía a una niña pequeña con el siguiente texto: "Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño!". Además, agregó los hashtag #derechonietos y #derechoabuelos.

Luego de este inesperado posteo, Pablo Layús contó en Intrusos qué significaba la historia del querido payaso. Es que el periodista es coterráneo de Piñón Fijo y pudo charlar con él. "Fabián no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver", comenzó revelando Layús.

En ese sentido, agregó: "Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce". Para cerrar, el periodista explicó que el artista no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto, aunque sea por el momento. "Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos", concluyó.

La historia de Piñón Fijo que preocupó a todos.

El momento en que Piñón Fijo se enteró de la muerte de su madre

Corría el año 2006 cuando, en medio de su gira por la Patagonia, Piñón Fijo recibió la noticia más triste. “Subí al escenario, hice el show y cuando bajé vi la mirada de mi productor de ese momento y me di cuenta de que había sucedido”, contó el cordobés, confirmando que el deceso de su ser querido fue justamente en el día de la madre: "Sí, 15 de octubre de 2006. Y volví, al mango volví a Córdoba, enfundado en esa responsabilidad de querer resolver todo. No me terminaba de caer la ficha”.