El alarmante mensaje de RusherKing en medio de los rumores de separación con La China: "Juegas con uno"

El cantante lanzó una fuerte acusación en sus redes sociales y encendió las alarmas sobre su vínculo con Eugenia "La China" Suárez.

A tan solo días de que se instalaran los rumores de ruptura entre Rusherking y Eugenia "La China" Suárez, el famoso cantante publicó un particular mensaje en sus redes sociales y reavivó esta polémica que tenía muy preocupados a los fanáticos.

A través de su cuenta de Twitter, y luego de guardar silencio sobre los los rumores de separación con la famosa actriz, el cantante oriundo de Santiago del Estero publicó un llamativo mensaje en esta red social que generó muchas dudas entre sus seguidores. Sin ir más lejos, las versiones de separación surgieron días después de que la pareja lanzara su canción en conjunto llamada Hipnotizados.

"¿Acaso no tenemos espacio para cometer errores?", fue la primera publicación de Rusher. Luego, citó una verso de su último lanzamiento musical llamado Nada: “Tú juegas con uno y después pasas al siguiente". Rápidamente, los internautas interpretaron este mensaje como una indirecta para "La China", pero el cantante no quiso aclarar nada al respecto.

La China Suárez habló de Rusherking en medio de los rumores de separación: "Aburre"

Luego de que se instalaran fuertes rumores de separación entre Eugenia "La China" Suárez y Rusherking, la actriz decidió hablar al respecto y fue tajante. Contundente, la también cantante se refirió a la polémica y esclareció la situación con lujo de detalles.

Según contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, la pareja protagonizó un escandaloso momento durante el último recital del trapero, realizado en el Movistar Arena de Villa Crespo. "Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó", aseguró. Luego, añadió: "Había una pasarela preparada para que la atraviese La China Suárez y nunca se usó".

En este marco, la famosa actriz brindó una breve entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live y esclareció la situación. "Hablé con ella y me respondió de muy buena manera, lo que me dijo es que nada que ver y me lo dejó bien en claro", empezó por decir el periodista en el vivo que hace a diario.

Además, añadió: "Me dijo textual esto: 'Ay, ¡qué densos!' Me separan una vez al mes´. Me puso también unos emojis como que te estás durmiendo o aburriendo". Incluso, remarcó: "Textual me dijo eso, que la aburre que quieran separarla de RusherKing en diferentes situaciones".