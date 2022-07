El accidente de Guillermo Coppola que casi termina con su vida: los detalles

El empresario vivió una situación desesperante en la vía pública en medio del saludo de una fanática. Qué pasó.

Guillermo Coppola protagonizó una situación muy delicada en plena vía pública. Una fanática lo paró a pocos metros de su casa para sacarse una foto y ocurrió un accidente presuntamente intencional que pudo costarle la vida.

El desesperante momento fue captado por las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió en el barrio de Palermo, a metros de su casa. A través del programa Nosotros a la Mañana, conducido por "El Pollo" Álvarez, revelaron detalles al respecto de lo sucedido.

"Está muy preocupado", indicó el conductor de El Trece. En el video se observa al empresario caminar por las calles porteñas, cuando en ese momento una mujer lo reconoce y frena su andar con el objetivo de sacarse una foto. Coppola accede sin problemas, aunque en medio de la captura fotográfica, un proyectil impactó de lleno en su cabeza. Se trató de una rama que no era muy grande, pero pareció caer con fuerza por la distancia recorrida (15 metros)

Automáticamente, el amigo de Diego Maradona se fue del lugar para sentarse tras el violento hecho que lo descolocó por completo. Varios vecinos de la cuadra lo socorrieron frente a la preocupante situación que, según se observa en el video, pareció haber sido arrojada de manera intencional.

La preocupación por su salud

Debido a su edad -tiene 73 años- y el fuerte impacto directo en su cabeza, Guillermo Coppola le manifestó a un periodista de Nosotros a la Mañana sus senscaiones. "Esto me pegó en la cabeza, temo de que tenga un problela de conmoción cerebral", le habría indicado. Además, hizo un descargo a través de su programa radial No Está Todo Dicho por La 100. "Cae de punta y me mata", sostuvo refiriéndose a la forma en la que cayó la rama, que afortunadamente fue de forma perpendicular.

Listorti rompió el silencio sobre su salida de El Nueve

José María Listorti habló por primera vez sobre su repentina salida de El Nueve y de La Flia, la productora de Marcelo Tinelli. Si bien esto estaba pactado desde hace meses, de un día para el otro también terminaron las grabaciones de su programa Super Super, también transmitido por El Nueve. Esto último estaba planeado, por lo que tanto Listorti como los seguidores del programa recibieron la noticia con mucha extrañeza.

Según varias versiones, El Nueve decidió finalizar el programa de manera repentina sin haberle avisado con tiempo a Listorti ni a ningún otro miembro del programa. Finalmente, Listorti rompió el silencio, confesó que era cierto y dijo que esta decisión por parte del canal le generó mucho dolor.

El conductor fue entrevistado por Socios del Espectáculo (El Trece) y explicó que fue "algo muy raro", ya que sabía que su contrato con El Nueve y La Flia terminaba el 30 de junio, pero lo que lo tomó por sorpresa fue que un día el canal pasó un capítulo repetido. "Yo sabía que iban a pasar repeticiones durante dos semanas hasta que arranque el nuevo ciclo. Automáticamente me manda un mensaje mi productor, Jesús, y ahí nos enteramos que la gerencia había decidido pasar el último programa al final cuando terminen los grabados", comenzó Listorti.

En este sentido, explicó que le sorprendió mucho esta decisión del canal porque apenas un tiempo atrás había hablado con el gerente de El Nueve, Diego Toni. "Le dije que lo bueno era terminar el ciclo y después empezar a repetirlo; más después de haberlo vendido toda la semana en redes. Ahora ni sé cuándo va a ser. Me dijo que es una decisión del canal que la tengo que respetar, pero la verdad es que no estoy de acuerdo", manifestó el conductor.