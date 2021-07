Dramático relato de Antonio Grimau tras recuperarse del Covid-19: "Estoy vivo de milagro"

El actor reveló que se contagió de coronavirus y pasó días críticos, internado en terapia intensiva. "Pensé que no la contaba", se sinceró.

El prestigioso actor Antonio Grimau reveló que se contagió coronavirus y la pasó muy mal, al punto de pensar que no iba a sobrevivir al virus letal y que la enfermedad lo mataría. Recuperado y a días de volver al teatro con Rotos de amor, contó su difícil experiencia: "Fue un milagro".

En una entrevista para El espectador (CNN Radio) Grimau confesó que tuvo COVID y aclaró que su cuadro fue grave. "Según los doctores que me atendieron, mi recuperación fue un milagro. Recién lo cuento ahora pero la pasé muy mal y esto fue hace siete meses. Estuve dos veces internado y realmente la pasé muy mal. Me afectó los dos pulmones. En uno de los lugares me dijeron que había estado internado Sandro. Fue tragicómico el momento. Dos semanas después del alta me volvieron a internar y estuve muy jodido", expresó.

"Hace un mes le pregunté a mi médico sobre mi internación y me respondió que todo había sido un milagro. Sigo teniendo muchas ganas de vivir y eso, además de la ciencia, me sacó a flote. A la pandemia la viví mal y me afectó, pero tengo una ventaja que es que no me disgusta estar en mi casa. No soy un extraterrestre, pero sí lo disfruto. Venía trabajando mucho y estaba muy cansado. Fue una obligación descansar”, agregó.

Sobre las actividades que hizo en su tiempo libre Grimau comentó: "Volví a pintar y estuve vendiendo mis obras. Me lleva casi diez horas por día: una vez que te metés en este mundo te olvidás de todo”. Además, prepara su vuelta a los escenarios con la obra Rotos de amor, comedia dramática en la que actúa junto a Roly Serrano, Víctor Laplace y Osvaldo Laport, que tendrá funciones en el Chacarerean Teatre.

“Lo disfrutamos mucho y la gente se divierte con nosotros. Es una mirada de los hombres acerca del amor. Hay humor y también algo de drama. Es un espectáculo muy auténtico y cuenta lo que le sucede a un hombre cuando se enamora”, compartió sobre la obra de larga estadía en cartel, que inició como un estreno del Teatro Picadilly, sobre la Avenida Corrientes.