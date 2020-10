La polémica competidora de "Bake Off" apuesta por el amor.

Samanta Casais es uno de los personajes mediáticos más resonantes del 2020. Villana para muchos, su paso por el reality "Bake Off" despertó escándalos inesperados que le quitaron el premio a mejor cocinera luego de que se descubriera que había hecho trampa. Tiempo después, lanzó su canal de cocina por Youtube, acompañada por el conejo Pepe Pompín, y anunció su casamiento con su novio, Juan Cruz Recchi. "Se arrodilló cual príncipe azul, sacó el anillo y me preguntó: “¿Te querés casar conmigo?", afirmó la pastelera.

En diálogo con Pronto, Casais narró cómo conoció a su actual prometido: "Con Juan estamos hace seis años y nos conocimos laburando pero cada cual tenía su pareja. Yo me fui a vivir a Mar del Plata con mi ex novio pero me separé, Juan también se separó y nos reencontramos por las redes sociales. Me invitó a salir, acepté y ahí comenzó todo"

"Nos cambiaron la fecha y nos queremos matar. Iba a ser el 13 de febrero del año que viene pero como están suspendidos los eventos, la semana pasada nos reunimos con la gente del salón donde haremos la fiesta y nos dijeron que va a seguir cerrado todo hasta septiembre del 2021. Tuvimos que reprogramar otra vez la fecha", anunció sobre su casamiento, para el que aseguró que "tirará la casa por la ventana".

Sobre la propuesta de matrimonio, afirmó que fue su novio quien tomó la iniciativa: "Recuerdo que era la Noche de los Museos porque estaba todo cortado por todos lados y ese día yo había organizado para que mis amigas vinieran con sus novios a cenar a casa. Pero eran las 20.30 y Juan me tenía a las vueltas con el auto por todos lados, yendo de un súper a otro. Yo ya estaba con un malhumor tremendo porque habíamos salido a comprar tarde y ya estaba pensando en llamar al delivery. Resulta que volvimos a casa, abrimos la puerta del departamento y en medio de la oscuridad, escuché reírse a un nene".

Y agregó: "Me re asusté porque pensé que era un fantasma y cuando prendí la luz, estaban en nuestra casa toda mi familia y la de Juan. Como él tiene sobrinos chiquitos, eran los nenes los que se reían. No entendía nada, pregunté qué había pasado y Juan tomó la palabra. 'Vos sabés que hablamos todo y yo te digo siempre todo de frente', arrancó y yo por dentro pensaba: 'Me muero, me va a dejar y va a ser un papelón delante de toda esta gente'. En eso, se arrodilló cual príncipe azul, sacó el anillo y me preguntó: '¿Te querés casar conmigo?'. Me regaló un ramo de flores y yo me sentí adentro de una película".