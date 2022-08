Desgarrador posteo de Benjamín Vicuña sobre su hija Blanca: "Todos te recordamos"

El actor demostró una vez más su amor por su hija Blanca, fallecida a sus 6 años hace casi una década. Benjamín Vicuña compartió una imagen de su hijo Amancio.

Benjamín Vicuña llenó de emoción a todos sus seguidores de Instagram al compartir una foto alusiva a su hija Blanca, fallecida a sus 6 años en 2012. El actor chileno incluyó a su hijo más pequeño, Amancio, producto de su relación con Eugenia "La China" Suárez, en el posteo en homenaje a su primogénita.

"Por acá, todos te recordamos. 8", escribió el artista en una historia de Instagram en la que compartió una foto donde se ve a Amancio señalando a su hermana mayor en una imagen colgada en una pared. El motivo de la publicación es la fecha: 8 de agosto, ya que todos los 8 Vicuña recuerda a su pequeña, quien perdió su vida un 8 de septiembre.

Blanca es la primera hija de Benjamín Vicuña y Pampita, luego tuvieron tres varones: Bautista, Beltrán y Benicio. En 2015 el chileno comenzó su relación con "La China" Suárez, con quien fue padre de Magnolia y Amancio, y Pampita fue mamá en 2012 de su hija Ana, fruto de su vínculo con Roberto García Moritán.

El 15 de mayo Vicuña le dedicó un posteo a su hija por el aniversario número 16 de su nacimiento. "Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete", comenzó su carta el actor.

"No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre", añadió el chileno en el pie de foto del posteo en el que compartió un video de la niña mientras jugaba en la arena junto con su hermano Bautista.

Pampita sobre su hija Blanca

"Es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero sino es muy difícil de explicarle a otro, y se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video", enunció la modelo en diálogo con Ángel de Brito en LAM.