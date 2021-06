Denise Dumas entró en desesperación: "Necesito trabajar"

La conductora contó cómo es su presente tras el fin del magazine Hay que ver (El Nueve) y remarcó que le asusta no tener trabajo.

El 18 de junio de 2021, Denise Dumas se despidió de Hay que ver, el ciclo de espectáculos que encabezaba junto José María Listorti en El Nueve y sin nuevas ofertas laborales, la conductora remarcó cómo es su presente tras el fin del programa. "Me asusta no tener trabajo", declaró, desesperada por su situación económica.

"Necesito trabajar", exclamó Denise Dumas en una entrevista con CNN Radio, en la que señaló que los gastos en su casa son muy elevados y su aporte es fundamental para la economía doméstica. "En casa somos un familión, con cuatro niños", agregó.

Y, sostuvo: "Mi sueldo suma mucho. No trabajo para distraerme, sino porque lo necesito". Asimismo, la conductora y esposa del comediante Campi -que se desempeña como humorista en el magazine Flor de equipo (Telefe)- contó que le preocupa no conseguir trabajo en lo inmediato.

"Me asusta no tener trabajo, pero bueno... con los años uno se va endureciendo un poco más. Antes se me juntaba eso con lo emocional, ahora estoy un poco más acostumbrada", explicó.

Denise Dumas se emocionó en el último programa de Hay que ver: "Este laburo es así"

En su última emisión, en Hay que ver, Denise Dumas y José María Listorti no solo hablaron de lo que sucedió en la noche del jueves en La Academia de Showmatch sino que también hubo tiempo para los recuerdos y la emoción. Con un tape dividido en dos partes, la producción mostró algunos de los momentos más importantes del ciclo, coberturas, notas y hasta los cumpleaños de los propios conductores.

"Lo único que lamento con el alma es que no esté Jose. Este laburo es así: todo el tiempo se termina", afirmó una Denise Dumas completamente emocionada después de ver la segunda parte del tape que recopiló los mejores momentos del ciclo. La conductora también elogió a todo su panel por el trabajo realizado durante la pandemia: "Todos nos cargamos al hombro esta situación. Lo dimos todo, chicos. Y ustedes son geniales. Es un placer".

Si bien Hay que ver terminó, José María Listorti seguirá en el mismo canal y horario ya que conducirá Super super, un programa de entretenimientos que ya desató algunas polémicas tras una acusación de plagio. "Lo único que me da alegría al pensar que termina esto, es que Jose sigue. Es lo único que me alegra", explicó Dumas, que también aseguró que considera a Listorti "un hermano".