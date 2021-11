Declaración de existencia: el inusual ritual que Juana Repetto le hizo a su hijo

La actriz compartió imágenes del momento en su cuenta de Instagram y tuvo miles de likes.

Juana Repetto utilizó su cuenta de Instagram para mostrarles a sus fanáticos cómo fue la celebración que hizo por el nacimiento de su hijo Belisario, quien aún no tiene un año de edad. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió fotos del momento y explicó de qué se trató.

"Declaración de existencia de Belisario... Estoy feliz y mega agradecida por el hermoso día que pasamos en familia y con nuestros amigos del corazón. Mención aparte por el aburazo y dedicación de Eli y Jazz, que crearon un entorno mágico para celebrar a Belisario y se ocuparon de absolutamente todo", escribió la actriz, sobre el evento realizado al aire libre, con una decoración infantil en colores pastel.

Por su parte, Reina Reech también habló al respecto en sus redes y explicó: "Es un ritual de sabiduría andina, donde se lo reconoce a Beli como hijo de la Pacha Mama y de todas las fuerzas de la naturaleza. Se invocan las cuatro direcciones y los atributos de sus animales de poder: Sur Serpiente, Norte Colibrí, Oeste Puma o Jaguar, Este Cóndor, Águila y se agradece al cielo y a la Tierra".

El descargo de Juana Repetto sobre conflictos con su cuerpo

"Bueno, aquí yo desnuda. Y no me refiero a estar sin ropa, estoy desnuda en todo sentido. Con un cuerpo que es el que amo porque gestó a mis dos hijos y alimentó más de tres años a uno y está alimentando al segundo. Gracias cuerpecito por ser sano y por todo. Te amo", expresó Repetto hace algunos meses, en alusión a su agradecimiento para con su cuerpo, pero luego se refirió a algunos aspectos que no le gustan del mismo.

"Dicho esto, la imagen que veo no me encanta, pero hoy ya no me molesta tanto. Soy yo corriendo a posar para mostrarles cómo está mi cuerpo en el día en el que termina mi cuarentena post-parto. Me molestan mis piernas, la panza siento que será fofa for ever, temo no gustarle a mi marido (nivel, me tapo el culo para que no me vea)", siguió y cerró: "Yo también podría disimular y mostrarme mejor de lo que estoy, pero no. Soy esto y quiero quererlo, con celulitis hasta la rodilla, con la panza flácida y con estrías y un hermoso jamón que se mueve al son del viento. ¿Es lindo verse y sentirse bien? Sí. Pero, ¿cuáles son los parámetros? No sé, yo igual caigo".