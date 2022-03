Darío Barassi y una conmovedora despedida en San Juan: "Gracias a todos"

El conductor causó sorpresa con su anuncio. Darío Barassi y una puerta abierta hacia su vida familiar y hacia las raíces de su provincia natal.

Darío Barassi es uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Llegó desde San Juan a Buenos Aires para insertarse en los grandes medios y es justamente desde su provincia natal que escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores. Tomándose unos días de descanso junto a los suyos, el protagonista no dudó en destacar las bondades de su tierra.

"San Juan es familia, San Juan es amigos, San Juan es asados, San Juan es paisaje, San Juan es esencia. Gracias a todos por hacer de una provincia un estado mental y del alma. Locura total nuestro hospedaje en @buenavistahotelsanjuan muy muy muy recomendable", aseguró Darío Barassi, quien compartió una imagen junto a su familia y sus seres queridos.

Por otro lado, Barassi le declaró sus sentimientos a la provincia en donde nació y en la cual se formó para luego triunfar en la televisión argentina. "Manjares de otro nivel @mmjamoneria @mauricioballato. Amigo siempre presente @estebanvzz. San Juan te amo desde y para siempre", sentenció Darío, quien sigue al frente de 100 argentinos dicen marcando uno de los pocos éxitos que tiene la grilla de El Trece.

El furioso reclamo de Darío Barassi a la producción de El Trece

En el inicio del programa del pasado martes 22 de marzo, Barassi abrió el exitoso ciclo sumamente enojado con los productores. "¿Sabés por qué estoy mal? 'Colo' (NdeR: a su productora), voy a mostrar material de redes y de contenido. Voy a mostrar a Gigi en las redes sociales. Esta (publicación) me hinchó mucho los huevos".

"¿Ven acá? Está todo el equipo (de producción) compartiendo un helado. Yo, en mi camarín y encerrado, con un ventilador que hace 'taca, taca, taca' y un jugo hecho por Barby, que fue su cumpleaños ayer. Te mando un beso, Barby. Sos la 1", manifestó el conductor, con mucha bronca. Y luego le pidió explicaciones a los integrantes de la producción: "Entonces, ¿somos equipo o no? Porque somos equipo cuando yo cumplo años... ¿Por qué carajo no me invitan?".

Finalmente, Barassi le hizo la cruz a Gigi -una de las productoras- por no haberlo invitado a la juntada de 100 argentinos dicen. "Ayer perdí mi embarazo. Hoy perdí mi corazón. Va a ser un programa de mierda hoy". Para dar por finalizado el asunto, le pidió a uno de sus colaboradores que le diera un "unfollow a Gigi". "No la quiero más en redes y que todo el mundo la deje de seguir en redes", sentenció.