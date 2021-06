Dady Brieva dejó sin palabras a María O'Donnell: "No se hagan los pelotudos"

Cuando la periodista María O'Donnell le preguntó cómo veía al Gobierno, Dady Brieva la ubicó con altura y una explicación precisa que desmanteló cualquier repregunta.

Luego de mucho esfuerzo, Colón de Santa Fe ganó su primer título en 116 años de historia. En Buenos Aires se vio por las redes a un Dady Brieva sin poder contener las lágrimas por el triunfo, motivo que lo llevó a ser invitado al programa radial de María O'Donnell en FM Urbana. Pero la conversación derivó en preguntas sobre el rol político de los artistas y el conductor de El Destaper Radio fue contundente.

Consultado por la periodista en torno a su visión sobre el Gobierno y su participación política como artista, Dady lanzó una brillante respuesta que enmudeció a O'Donnell, desmantelando la posibilidad de la repregunta. "Sería bueno que algunos artistas no se hagan los pelotudos", expresó el conductor de Volver mejores, en El Destape Radio.

"¿Cómo ves el Gobierno vos que tenés tus simpatías muy arriba de la mesa?,¿cómo ves este momento político?", expresó O'Donnell para cerrar la entrevista, a lo que Dady, con ironia, expresó: "No podías dejarlo pasar, ¿no? Hiciste unas mollejas de mierda pero no podías dejarlo pasar". Tras las risas, María O'Donnell bromeó: "Nunca te voy a convidar una molleja" .

Luego de una breve charla sobre el desempeño de María O'Donnell en el reality MasterChef Celebrity 2 con el desafío de las mollejas, que no pudo cumplir ninguno de los semifinalistas y terminó con la eliminación de Alexander Caniggia por descalificación (ya que no se presentó a grabar el certamen), Dady señaló: "La gente ya sabe lo que pienso y siempre estoy tratando de apoyar. Creo que es un proyecto que lleva más tiempo de profundizar la consolidación. No olvidemos que accedimos al Gobierno sin tanto poder, entonces se van consolidando a medida que pasan los períodos del mismo proyecto".

"¿Te imaginabas tan jugado políticamente? Sos un tipo que viene del humor, súper popular", preguntó O´Donnell logrando que Dady Brieva indicase, enmudeciendo a la periodista: "Un artista que deje de hacer sentir su corazón para que la boletería le rinda la mitad, me parece totalmente miserable. Justamente, la creación de un artista en este mundo es para, de alguna manera, poner palos en la rueda y desafiar al sistema"

"Cuando te dan muchos premios como artista, quiere decir que algo mal estás haciendo porque, por lo general, son entregados por el establishment. Sería bueno que algunos artistas no se hagan los pelotudos", enfatizó.

La emoción de Dady Brieva por el histórico título de Colón

Dady Brieva, hincha fanático de Colón de Santa Fe, celebró el primer título de Primera División del Sabalero. Tras golear a Racing Club por 3-0 en el estadio Bicentenario de San Juan, en una gran muestra futbolística y coronando el increíble ciclo de Eduardo Domínguez -en 2019 llegó a la final de la Sudamericana y cayó vs. Independiente del Valle-, el equipo santafesino hizo historia. Y frente a esto, el conductor no pudo ocultar su emoción.

Mientras observaba por televisión los últimos minutos del encuentro, Dady se agarraba la cabeza sin poder creerlo. Con su hijo sobre la cama, colgado de la espalda y con la camiseta de Colón puesta, el nene celebró: "Campeón, papá. Vamos, nosotros podemos. ¡Campeón, campeón, campeón!". Cuando se escuchó el pitido final, frotándose los ojos, se deshizo en lágrimas mientras su hijo lo abrazaba.