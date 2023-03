Cristian U dijo lo que muchos pensaron de Marcos de Gran Hermano: "Roto"

Cristian U dijo lo que muchos piensan de Marcos de Gran Hermano. Qué fue lo que dijo uno de los ganadores del reality emitido por Telefe.

Cristian U dijo lo que mucha gente piensa de Marcos Ginocchio. El salteño es uno de los máximos aspiradores a ganar Gran Hermano y en las últimas horas se reencontró con su padre tras cinco meses sin verse. Ante el abrazo fraternal y emotivo, con el que mucha gente se conmovió, el ganador de la edición 2011 manifestó un pensamiento popular.

"Todos los que perdimos a nuestros papás, este llanto y abrazo nos rompió el alma y nos hizo llorar como nunca, pero gracias Marcos y papá por mostrar esto en TV, esto es lo único que nos puede salvar: el amor y la familia. Ojalá ganes, loco, esto nunca lo ví en TV", expresó Cristian U, totalmente conmovido en su red social.

Ante la respuesta de un usuario que le manifestó su emoción, Cristian U agregó y recordó una anécdota personal: "No sabes cómo estoy yo, roto. Yo estuve ahí en ese mismo lugar y por vergüenza o no se qué, no pude abrazarlo así y colgarme. Al verlo ahí me lleva a ese momento y me quiero morir".

El desconsolado llanto de Marcos en Gran Hermano: "Necesitaba"

Este jueves 16 de marzo, Marcos protagonizó un emotivo momento en Gran Hermano y no pudo contener las lágrimas. El primer finalista del reality recibió una inesperada sorpresa que hizo aflorar todas sus emociones en vivo.

Luego de cinco meses encerrado y aislado dentro del reality show de Telefe, el participante salteño recibió a su papá dentro de la casa y se quebró en un desconsolado llanto. El joven tuvo varios episodios en donde manifestó el miedo que tenía de "decepcionar a su papá" con su papel dentro de la casa y este reencuentro le removió muchas emociones.

Apenas vio a su papá, Ginocchio se quebró y juntos de unieron en un tierno abrazo que duró unos cuantos minutos. Posteriormente, el participante se empezó a reír y demostró su alegría por el momento. "Ahora con esto ya estoy re bien. Te necesitaba", manifestó Marcos.