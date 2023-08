Conoce a Luis Miguel mejor que nadie y contó toda la verdad: "Estamos más que dispuestos"

Una persona del círculo íntimo de Luis Miguel grabó un video para confesar todo lo que sucede en torno a su doble.

Luis Miguel es uno de los cantantes más reconocidos en la historia de la música con más de 90 millones de discos vendidos en toda su carrera. Con 53 años, "El Sol de México", como lo llaman, cosechó éxitos recorriendo géneros como la balada, el pop, mariachi y fusiones de jazz. A pesar de su extenso repertorio, su llegada a la Argentina para brindar una seguidilla de diez recitales en el Movistar Arena generó revuelo por todos lados ya que aseguraban que no era él, sino un doble. En este contexto, una persona muy importante de su círculo íntimo salió a hablar a través de un video publicado en sus redes sociales.

La llegada de Luis Miguel al país despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pero no precisamente por su desempeñó arriba del escenario. La idea de que en realidad es un doble resonó fuerte a tal punto de que hubo mucha especulación con este tema. Por este motivo, su guitarrista, que además es el director musical de la banda, rompió el silencio.

"Hola chicos ¿cómo están? Saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí, esperando que se haga la hora para ir al Movistar Arena, una noche más. Han sido momentos mágicos", expresó en primera instancia Kiko Cibrián. En ese momento, se detuvo para poner en palabras lo que sintió con todos los rumores que aseguraban que no era Luis Miguel.

"Especialmente con todo esto, en estas épocas de que el doble, que esto, que el otro... Ya por favor, paren con todo eso. Es el 'Micky' de toda la vida", sostuvo entre risas pero con un objetivo claro: desmentir estas afirmaciones. Cabe recordar que hasta el mundo de la farándula se hizo eco de esta situación tras las declaraciones, por ejemplo, de Jorge Rial y Luis Ventura dando por sentado que era un doble.

"Ninguno somos dobles, somos personas reales de carne y hueso que estamos más que dispuestos a entregarlo todo en el escenario", concluyó el músico mexicano. Cibrián publicó este video en la antesala de lo que fue el último recital de Luis Miguel en Argentina el sábado 18 de agosto.

Un invitado famoso sorprendió a Luis Miguel en su último show

Una reconocida figura de la música fue a ver el último show que ofreció Luis Miguel en Argentina en el Movistar Arena de Buenos Aires, después de años de distanciamiento. De acuerdo con los fuertes rumores que circularon durante los últimos años, ambas estrellas habrían estado enfrentadas por un largo tiempo. Aunque nunca se llegaron a comprobar los motivos de esta enemistad, se dice que podría tener que ver con una mujer.

Se trata de Cristian Castro. Según trascendió, todo giró en torno a Daisy Fuentes, una mujer de la que ambos habrían estado enamorados. Por otra parte, se dijo que "El Sol de México" habría tenido una aventura con la madre de Castro, Verónica Castro. Esto último nunca se llegó a confirmar y, tras un largo tiempo distanciados, el intérprete de Lloviendo Estrellas fue visto disfrutando del show de su colega.

Meses atrás, Castro había conversado con Socios del Espectáculo (El Trece) y declaró que su relación con Luis Miguel estaba en muy buenos términos. "Estamos mejor que nunca. La mejor, ahora me puso en su Instagram. Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo”, señaló.

"La verdad es que en mi corazón está Luismi. No lo puedo sacar por nada del mundo. Así que, si él me saca a mí, es un error, es un error...”, enfatizó. Fue entonces cuando reveló la verdadera razón de su distanciamiento: “¡Me quitó a la chica, viejo! No importa, se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé, no sé que pasó”.