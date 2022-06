Cómo sigue la salud de Atilio Veronelli tras varios días internado: "Momento espantoso"

El representante del actor difundió información sobre el estado de Veronelli.

Atilio Veronelli atraviesa un delicado panorama de salud y se encuentra internado con observación constante. Tras algunos días de conocerse la noticia y mantener un perfil bajo sobre el diagnóstico del artista, el representante de Veronelli rompió el silencio, y dio a conocer algunos audios de WhatsApp en donde el actor contó en primera persona algunos detalles sobre su salud.

Luego de sufrir una descompensación y presentar problemas para respirar, Atilio Veronelli fue internado de urgencia en el Hospital de Eva Perón de la localidad de Merlo. Durante los primeros días, el diagnóstico y avance del actor se mantuvieron reservados, pero debido a la gran preocupación que se instaló en el mundo del espectáculo, el representante de Atilio salió a aclarar la situación.

Según dio a conocer Teleshow, el actor y humorista fue sometido a un cateterismo este jueves ,y durante la intervención, los médicos evaluarán si es necesario colocarle un stent para mejorar su estado de salud general. Cabe recordar que Veronelli ya sufrió algunas complicaciones de salud en el pasado, específicamente en su corazón, y tuvieron que colocarle varios bypass.

En este contexto, el representante de Atilio Veronelli, Marcelo Villanueva, habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y le envió un audio en donde el mismo actor contaba cómo estaba su salud. "El tema es que no tengo respiración viste, camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras, y encima un cuadro de anemia", especificó el actor.

"Llegué y el médico me dijo 'usted no está pálido, está transparente'. Me acomodo las sábanas y me canso, ese es el tema, así que bueno, esperemos que todo mejore y acá me tratan muy bien. Por el momento estamos surfeando este momento espantoso", sentenció el Atilio sobre su situación sin entrar en detalles sobre el diagnóstico que le dieron.

El desesperante relato de Esmeralda Mitre por la salud de Atilio Veronelli

En medio de la preocupación por el estado de salud de Atilio Veronelli, Esmeralda Mitre brindó una entrevista con A la Tarde y alarmó con un desgarrador relato sobre su amigo.

"Está viviendo un momento muy crítico, estoy muy preocupada y triste. Atilio es una persona que tiene una salud muy complicada. Tuvo dos ataques al corazón. En el Hospital Eva Perón (Merlo) no le dejan consultar a su cardióloga para hacer un análisis muy invasivo que le quieren hacer. Eso para él puede ser muy grave. No es una persona que esté en condiciones de tener una mala praxis", expresó desesperada la actriz.

"Atilio es uno de mis grandísimos amigos y un director importantísimo para la cultura de este país. (...) Creó todas las historias de Gasalla (Antonio), Les Luthiers, Juana Molina. No tengo palabras para decir el respeto que se merece para mí", confesó Mitre luego de asegurar que haría todo lo posible para ayudar a su querido amigo.