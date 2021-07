Coco Sily desestimó los delirios de Fernando Bravo: "Parece una rubia teñida de Caballito"

El actor y humorista fue lapidario con las últimas declaraciones de Fernando Bravo en contra del Gobierno de Alberto Fernández.

Fernando Bravo estuvo en TN y lanzó una serie de comentarios disparatados sobre el gobierno de Alberto Fernández, el histórico locutor advirtió que Argentina va "rumbo a Venezuela" y viró hacia "el comunismo". Desestimando los comentarios, Coco Sily sentenció: "Está al mismo nivel de las rubias teñidas de Caballito".

"Fernando Bravo está al mismo nivel de las rubias teñidas de Caballito, que salían con las cacerolas con miedo a que el comunismo les expropiara las bombachas, abrían los cajones y les sacaban todos los bombachones y decían 'No al comunismo', yo las escuchaba con las cacerolas es casi parecido a como si alguien sale a decir 'no al canibalismo', hace mucho que desapareció el canibalismo, no a los faraones, basta Ramsés", expresó Sily, entre risas irónicas.

Y agregó. "Cuando ven que yo a cierta edad empiezo a decir vuelve el comunismo, marcar la distancia social con unos flotadores en la calle, si ven que hago eso, me encierran con un televisor y dos botellas de whisky, Fernando Bravo es un tipo que ha tenido una trayectoria enorme, maravillosa y terminar así diciendo Alberto es comunista..que se yo".

Coco Sily se cansó de Fernando Iglesias y salió a responderle: "Es inaudito"

En plena paliza mediática de Leandro Santoro a Fernando Iglesias en el debate en A dos voces, por Todo Noticias (TN), el diputado de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires recordó que el humorista Fernando "Coco" Sily lo invitó a pelear y se animó a decir que eso ponía en "riesgo la democracia". El humorista, lejos de esconderse, salió a cruzarlo y volvió a dejarlo en ridículo.

“Es inaudito que Fernando Iglesias diga que están en juego las instituciones por un exabrupto mío. Lo hice porque él había bastardeado a una persona que yo amo y que la República Argentina ama: se había metido con Estela de Carlotto y a mí como calentón que soy dije lo que dije”, opinó al inicio de su programa en Radio 10.

“Pero que a partir de eso diga que están en riesgo las instituciones democráticas… Yo tuve ese exabrupto, pero sigo pensando igual. Voy a defender a Estela todas las veces que sea necesario, aprenderé de cómo lo hace Leandro, que fue categórico, que solo se sostiene desde lo mediático”, siguió. El mismo argumento lo sostuvo en el especial de Intrusos por la noche.