El insólito mensaje de Fernando Iglesias tras vacunarse contra el Covid

Publicó en las redes un mensaje contra Rusia y citó a Illía.

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias volvió a protagonizar un papelón en las redes sociales cuando después de vacunarse publicó un insólito mensaje contra Rusia, agradeció al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y al ex presidente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illía.

"Acabo de vacunarme con la Astrazeneca. Excelente organización en Costa Salguero, y Ana y Pilar, dos genias! Gracias @horaciorlarreta Gracias @diegosantilli Gracias @FernanQuirosBA. Viva Illia, carajo! Putin #LTA Tuiteando como los cumpas", escribió Iglesias.

El diputado compartió una foto con las dos mujeres que lo vacunaron y las críticas no tardaron en llegarle. Algunos usuarios le reprocharon que no use el barbijo cubriendo su nariz, mientras que otros se burlaron de que haya agradecido a Illia.

"Pero como? Estoy saliendo a gritar en todos lados que "no hay vacunas" y resulta q se vacunan todos?! Me estan mintiendo o que?", le reprochó un usuario. "Hace 1 año hablamos de como usar bien el barbijo........ los que deberían dar el ejemplo hacen todo mal..", le escribió otro.

Iglesias fue uno de los que esta semana difundió la fake news que aseguraba que desde Covax habían afirmado que la Argentina rechazó vacunas de Pfizer. Luego de que Covax difundiera un comunicado y diera explicaciones el propio representante del fondo en América Latina, Santiago Cornejo, el diputado macrista continúa con la mentira.

"Miente el director del Fondo Covax para América Latina; miente Bullrich; miente la oposición y miente Pfizer. Los que dicen la verdad son el ministro que armó el Vacunatorio VIP y el Presidente que iba aumentarles 20% el primer día a los jubilados", escribió.

Fuerte desmentida del fondo Covax a toda la oposición por las vacunas Pfizer para Argentina

Santiago Cornejo, titular para América Latina del mecanismo COVAX impulsado por la OMS para distribuir dosis, desmintió que la Argentina haya rechazado vacunas de Pfizer tal como algunos medios de comunicación publicaron.

"Me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión", comenzó explicando Cornejo en una carta enviada a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Cornejo además detalló que cuando respondió a los medios utilizó "la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así".