Leandro Santoro le lanzó una divertida chica a Mariana Fabbiani

Leandro Santoro es uno de los usuales invitados a los programas de televisión para defender y hablar sobre las diferentes posturas que toma el gobierno presidido por Alberto Fernández, del que el legislador de la Ciudad de Buenos Aires es parte como asesor. En el marco de las nuevas medidas dispuestas por el gobierno nacional, Santoro fue al programa de Mariana Fabbiani y le dedicó una divertida chicana por los gestos que le hacían los trabajadores en el estudio: "Atrás de cámaras tenés una Unidad Básica".

La segunda ola de contagios de coronavirus generó que Alberto Fernández debiera disponer una serie de nuevas medidas con el objetivo de frenar el avance del virus. Entre otras disposiciones, el Gobierno decretó la suspensión de las clases presenciales y la restricción de la circulación entre las 20 y las 6 hs. Para hablar sobre la importancia de respetar tales medidas, Leandro Santoro fue invitado a Lo de Mariana, el nuevo ciclo de Mariana Fabbiani en El Trece.

Para explicar el por qué de las medidas restrictivas y que no se trata de disposiciones aisladas, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires aseguró: "El Gobierno tomó decisiones económicas fuertes. Ayuda para las AUH, para los monotributistas de las categorías más bajas, IFE y ATP. ¿Díganme una política de asistencia social, o de asistencia económica, a la producción y al consumo en la Ciudad?". El silencio de la mesa fue elocuente. Vale aclarar que entre los invitados también se encontraba el ex Secretario de Salud macrista, Adolfo Rubinstein.

Además, el legislador se valió de una publicación de la revista científica The Lancet para explicar el riesgo que significa la apertura de la presencialidad escolar. Leandro Santoro también cruzó a la periodista Mercedes Ninci, que lo acusó de "hacer política" y no "hacer calle, para ver qué es lo que le pasa a la gente". "Ese problema del microclima del poder...no tengo chofer, no tengo secretaria, mi oficina es un centro cultural", replicó el líder de la agrupación juvenil Los Irrompibles, al tiempo que aseguraba que vive en Boedo y él mismo va a hacer las compras.

Pero el momento más divertido de su intervención sucedió cuando el legislador le dedicó una chicana a Mariana Fabbiani y El Trece. "Quiero decir que atrás de cámara tenés una unidad básica porque me hacen así", disparó Santoro mientras hacía el gesto de los dedos en V. La mesa en su conjunto se rió por la ocurrencia, que generó un buen clima entre los presentes, pese a que se trataron temas con absoluta seriedad.