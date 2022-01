Cinthia Fernández fue al supermercado y explotó contra Matías Defederico: "No me alcanza"

Cinthia Fernández volvió a exponer a su ex, Matías Defederico, por no pagarle la cuota alimentaria a sus tres hijas en común.

Cinthia Fernández sigue en disputa con su expareja, Matías Defederico, por cuestiones vinculadas a la crianza de sus tres hijas en común, Charis, Bella y Francesca. Una vez más, volvió a expresar públicamente que no le paga la cuota alimentaria y lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

El conflicto entre ambos se incrementó en el Año Nuevo pasado, cuando Charis y Bella, las mellizas, pasaron la navidad con su papá y tuvieron una fuerte discusión que trascendió a los medios. En su momento, ella había manifestado que no se hacía cargo económicamente de las niñas y ahora volvió a echárselo en cara.

“Cuando termine voy a mostar lo que gasté y lo que me depositan de cuota alimentaria”, publicó Cinthia en sus historias de Instagram. Más tarde, mostró el ticket de su compra total, $57.519,13, y la transferencia que su ex le hizo, de $55.000. “Sin carne, artículos de limpieza, verduras... Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera. Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan. Total, para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que me difamen y me violenten”, agregó.

Historia subida por Cinthia Fernández a su cuenta de Instagram.

“No me alcanza, viejo, ni para el súper. Y dice que son 40 mil para cuota y 15 para la obra social que sale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil). Después te cuento el colegio, útiles, uniformes, cuotas, libros. El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, cerró.

La versión de Matías Defederico sobre el conflicto con Cinthia Fernández por la cuota alimentaria

Por su parte, Matías había dicho que él sí se hacía cargo económicamente de sus hijas pero que Cinthia pretende un nivel de vida mucho más alto del que puede tener. En medio de la polémica, publicó una captura de pantalla de los movimientos de su cuenta bancaria para dejar en claro que sí le está transfiriendo dinero.

“Los últimos 6 meses de depósito. Pero puedo mostrar desde el día 1 de separados. ¿No pago, tampoco? Ahora, que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández, que lo decida el juez, no vos”, escribió junto a la imagen. En otro de los posteos, aseguró que todo lo que dice Cinthia es mentira y que no piensa “callar más”. “Te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas”, cerró.