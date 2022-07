Cinthia Fernández contó por qué se fue de la fiesta de Ángel de Brito: "Me siento fatal"

La bailarina sufrió un problema de salud en medio de la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito. Cinthia Fernández reveló en sus redes como se sintió después de ese momento.

Cinthia Fernández se pronunció sobre el problema de salud que la afectó durante la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito, por la que se tuvo que retirar del evento. La panelista de Momento D, el ciclo conducido por Fabián Doman, reveló cómo se encuentra tras el mal momento que vivió.

La expareja del jugador de fútbol Matías Defederico se sintió mal en el festejo de De Brito pero aún no se sabe si se trató de una intoxicación o un cuadro de estrés. "Me están preguntando por qué no subí nada de la fiesta de Ángel. Fui literalmente por cinco minutos y me volví a casa porque me empezó a temblar todo", comenzó su relato la celebridad en una de sus historias de Instagram. Y agregó: "Ya me empecé a sentir mal cuando le fui a llevar la torta, y bueno, después me tuve que ir. Ya no me tiembla el cuerpo, pero estoy como rara".

"Estoy viva, para desgracia de muchos. Amo a mis seguidoras que me preguntan si estoy bien. Me siento fatal. Así que los saludo hasta mañana. Mañana con todo", agregó la madre de Charo, Francesa y Bella sobre su abrupta salida de la fiesta de De Brito, en la que se hicieron presentes figuras como Yanina Latorre y su esposo Diego, Andrea Taboada, Lourdes Sánchez, Pampita, Guillermina Valdés, Pía Shaw, Nequi Galotti, Majo Martino y Fernanda Iglesias.

El difícil momento de una de las hijas de Cinthia Fernández

"Hace dos semanas vengo con este tema del bullying. Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física. Una de mis hijas tiene una dificultad física. No voy a exponer ni especificar cuál, yo ya lo he dicho públicamente", comenzó su descargo Fernández en el ciclo Momento D. Y cerró: "Están dale quete dale, quete dale, dos compañeritos. Una nena y un nene de segundo grado. Mi hija vino y me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención. Yo fui e hice todos los pasos que tenía que hacer. Fui al colegio a hablar con la psicopedagoga y me dijeron que se iban a ocupar, que sabían la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos".