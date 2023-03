Cande Tinelli destrozó a Guillermina Valdés por su nuevo romance: "Detesto la gente falsa"

Cande Tinelli redobló la apuesta y le mandó un picante mensaje a Guillermina Valdés, tras la confirmación de su nuevo romance.

Candelaria Tinelli apuntó duramente contra Guillermina Valdés, la expareja de su padre Marcelo Tinelli, por el romance que la bailarina tendría con Javier García, jugador de Boca Juniors, apenas unos meses después de la separación de su papá.

La pelea entre Cande y Guillermina, que comenzó por las declaraciones de la influencer, parecería no tener fin. Ahora que se confirmó el romance entre su exmadrastra y el futbolista, Cande hizo un picante posteo en sus redes sociales reaccionando ante la primicia.

La hija de Tinelli reposteó en sus historias de Instagram un posteo de Clarín anunciando la noticia y escribió: "Menos mal que estaba en 'shock' por lo que yo dije en LAM...". Luego, se sacó una selfie y les dijo sus seguidores: "Detesto la gente falsa, perdón, es más fuerte que yo". Aparentemente, Cande se arrepintió de este impulso, ya que minutos después borró la publicación.

Historia subida por Cande Tinelli sobre el romance de Guillermina Valdés.

Los dichos de Cande Tinelli sobre Guillermina Valdés

Todo comenzó cuando la diseñadora confesó en LAM (América TV) que Guillermina le hizo mal a su padre durante el tiempo que estuvieron juntos. "Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá", confesó Cande. Y agregó que nunca llegó a formar un vínculo con Guillermina. "La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", sostuvo. Según Cande, su padre siempre había sido "una persona muy alegre, que le encanta laburar", pero durante su relación con Guillermina "dejó de hacer muchas cosas por ella".

Días después, Guillermina publicó una serie de posteos en su cuenta de Twitter, muy indignada por los dichos de Candelaria. “Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido”, escribió la bailarina. Horas después, agregó: “Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche”.

Los rumores de romance entre Guillermina Valdés y Javier García

Según informó Ángel de Brito en LAM, el futbolista fue visto adentro de su auto, pasándola a buscar después de un entrenamiento. "Tapamos las patentes, pero en los dos videos que tenemos se ve y es la misma. La pasó a buscar en Libertador y Salguero”, detalló el conductor, mientras mostraba en pantalla el video con las pruebas. Además, agregó que el coquteo habría empezado a través de Instagram. "Hablé con medio mundo Boca y el encuentro, en dos oportunidades, entre Guillermina Valdés y Javi García, está recontra confirmado. Recontra confirmado", sumó Daniel Fava.