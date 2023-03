Quién es la pareja de Ángel de Brito: el esposo oculto del conductor

Que Ángel de Brito no revele detalles sobre su vida sentimental no significa que no tenga una. El conductor está casado hace cuatro años con un estilista.

02 de marzo, 2023 | 18.55

El conductor es sumamente reservado sobre su vida personal.

Paradójicamente y en contraste con el ambiente en el que destaca, Ángel de Brito se caracteriza por mantener un fuerte hermetismo sobre su vida personal. Tal es así que el exitoso conductor de LAM casi no da información sobre su situación sentimental y tampoco exhibe su día a día o sus afectos en sus redes sociales. Sin embargo, tarde o temprano la realidad termina filtrándose y existen algunos datos sobre quién es la pareja de este conductor y cómo es su relación. Consultado sobre por qué no muestra fotos de su pareja ni da detalles sobre su relación, Ángel explicó que "a él no le gusta" y que entonces elige respetarlo. Además, también reveló en el pasado por qué no cuenta demasiado sobre su vida: "Porque no soy cholulo. Tampoco trabajo de mediático. Además, nadie de mi gente quiere ser famosa y tampoco yo tengo necesidad". Quién es la pareja de Ángel de Brito Lo cierto es que Ángel sí tiene pareja y, de hecho, está casado. Se trata de un hombre llamado Javier Medina, que se desempeña como estilista y es conocido por su labor en el mundo del espectáculo, con lo cual todo este ambiente sabe quién es la persona con la que de Brito mantiene una relación sentimental. Además, como otro de los indicios de su unión, el conductor suele lucir una alianza cuando aparece en televisión. Ángel de Brito y Javier Medina se casaron el 4 de junio de 2019 y la ceremonia fue estrictamente mantenida en un perfil bajo, con amigos de la pareja y un evento sencillo. El festejo de la unión se produjo el 11 de junio, concretamente en el Chateau de Puerto Madero. No hubo grandes despliegues ni repercusiones mediáticas. De Brito junto a Javier Medina. Ángel y Javier se conocen hace años y su relación se caracteriza, además de por la discreción, por los viajes: juntos viajaron a Cancún, Barcelona, Portugal, Miami y Nueva York, entre otros destinos, aunque, una vez más, el conductor se contuvo de revelar imágenes de sus aventuras. A pesar de que no revele sus momentos con su pareja en Instagram, trascendió que De Brito sigue a todos los familiares de su marido en esta red social. Una de las mayores revelaciones sobre su relación se produjo cuando el estilista y el conductor fueron capturados por un camarógrafo de la revista Paparazzi caminando juntos con su perro, un setter irlandés de color rojo. MÁS INFO Televisión Ángel de Brito le hizo una fuerte advertencia a Telefe Orgullo Más allá del cuidado que ejerce sobre su propia privacidad, Ángel de Brito sí fue claro y demostrativo sobre su postura respecto del Orgullo. Un 28 de junio, el presentador de LAM publicó un mensaje en Instagram acompañado de una foto suya con un arcoíris detrás: "El orgullo es una de las emociones que más fácilmente intenta anularse a nivel social. Se asocia con soberbia, con rencor o con creerse por encima de los demás...”, escribió, y reflexionó: “El orgullo sano es aquel que nos conecta con la admiración por nosotros mismos y nos permite reconocer lo que somos”. Finalmente, el periodista escribió contundentemente “que nadie te diga cómo vivir TU VIDA".