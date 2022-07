Camila Homs rompió el silencio sobre su ruptura con Rodrigo De Paul: "Infiel"

Camila Homs se refirió por primera vez a la separación de Rodrigo De Paul y reveló cómo era la relación entre ellos.

Camila Homs rompió el silencio sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de dejar a Rodrigo De Paul. La modelo fue muy clara al expresar cómo percibe las relaciones amorosas y hasta se animó a asumir que es una persona muy celosa de su pareja.

En diálogo con revista Caras, Camila Homs habló por primera vez de infidelidad y aseguró que nunca le haría eso a su pareja: "Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel. Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’". De esa forma dejó en evidencia que sería ella quien decidió terminar la relación con Rodrigo De Paul tras enterarse que estaba saliendo con Tini Stoessel.

La modelo afirmó: "Soy extremadamente celosa y lo que es mío, es mío y ni lo mires. Soy posesiva mal. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas". Así explicó cómo percibe el compromiso de estar en pareja y el sentido de pertenencia que le carga a la persona que tiene al lado. La expareja de Rodrigo De Paul reveló que ya descartó la posibilidad de volver con el futbolista, aunque eso fue hace "poco tiempo", por lo que todavía siente que no transitó todas las etapas post separación.

Camila Homs apostó nuevamente al amor

Lejos de Rodrigo De Paul, Camila Homs decidió darle una nueva oportunidad al amor de la mano de Charly Benvenutto. El periodista de Caras le preguntó qué tiene que tener un hombre para conquistarla y la modelo respondió con total sinceridad: "Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo".

Con respecto a si no tuvo antes ese trato, expresó: "Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia". Según su relato, durante la última etapa de su relación con el futbolista, no recibía la atención suficiente de parte de él. Cabe recordar que desde los 14 años estuvo en pareja con el padre de sus hijos.