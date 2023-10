Brenda Asnicar hizo un sorprendente pedido al aire: "Busco"

Brenda Asnicar concedió una entrevista y no tuvo ningún tipo de filtro. El recuerdo de Carlos Tévez y el pedido especial que sorprendió a todos.

Brenda Asnicar saltó a la fama a los 16 años con su papel de Antonella en Patito Feo. Desde entonces, nunca paró de trabajar, pero en el último tiempo se centró en la música. Hace poco comenzó una nueva gira y en una de las clásicas entrevistas de promoción habló sobre su situación sentimental e hizo un inesperado pedido al aire.

La artista tiene un historial amoroso muy mediático. Además de haber estado casada durante dos años con Alejandro de Angulo, la joven tuvo recordadas relaciones con Duki y Carlos Tévez.

Sin embargo, hace algunos meses que está soltera y dejó en claro que quiere cambiar esa situación en lo inmediato. “Hace cuatro meses que ni siquiera estoy con alguien. Me gustaría tener un compañero”, admitió con humor la cantante en una nota que dio en Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi en La Once Diez.

“Yo, cuando estoy con alguien, trato de ocultar un poco y de mantener bien bajo el perfil porque realmente no me gusta que la gente sepa", afirmó Brenda y añadió: Estoy muy bien sola, pero llevo cuatro meses sola en Europa y la verdad me encantaría compartir este momento de mi vida con alguien”.

Fue en ese momento en el que Asnicar aprovechó para hacer le un pedido especial a los oyentes: “Si hay algún novio fiel, que está escuchando la radio en este momento, busco un compañero”.

Consultada sobre motivos por los que prefiere no mostrarse con un nuevo amor, explicó: “Me han juzgado por las parejas”. “A veces me duele un poco cuando, por ejemplo, se sorprenden porque estuve con Carlos Tévez, como si fuera difícil. Y la verdad es que tengo un recuerdo de él hermoso, de todos mis exnovios. Fueron todos buenas personas”, cerró.

Brenda Asnicar rompió el silencio y contó la verdad de su relación con Tévez

Brenda Asnicar rompió el silencio y se refirió a su romance con Carlos Tévez. El futbolista y la actriz formaron una de las parejas más importantes del espectáculo en 2010. Ese vínculo finalizó de forma abrupta luego de un año de noviazgo y ahora la artista contó los detalles desconocidos de esta ruptura.

Invitada a La Noche Al Dente, el ciclo conducido por Fernando Dente en América TV, Asnicar se confesó sobre este vínculo bastante breve y reveló los motivos detrás de su separación. El noviazgo generó gran controversia en su momento debido a que ella al inicio de la relación tenía 17 años y el 26.

"A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol, jugaba mucho al fútbol. Fue como un gran crossover", admitió. Luego, el conductor le preguntó cómo fue que había finalizado la relación y ella respondió sin brindar muchos detalles al respecto: "Nos dijimos adiós a pesar del amor que nos teníamos y eso me sirvió. Cada uno quería seguir con su carrera".

Luego, Brenda contó cómo aprendió a lidiar con la exposición y confesó que ahora ya no le afecta tanto el "hate". "Gracias a dios no recibo tanto hate, como he recibido en otros momentos por cómo te ves, tu cuerpo, si estás flaco, si no estás flaco. Esas cosas en algún momento sí me dolieron, pero también me enseñaron de mí", sentenció.